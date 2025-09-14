Milan, Gabbia: "Felici di avere Allegri e il suo staff, abbiamo voglia di migliorare"

Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Bologna vinto 1-0 e valido per la 3^ giornata di Serie A.

La tua opinione sull'episodio del rigore?

"Una situazione che per noi è rigore, poi le scelte sono fatte da persone e fortunatamente abbiamo vinto ugualmente la partita. Mi dispiace per Chris, avrebbe tirato lui il rigore".

Come lo hai visto?

"E' un giocatore fortissimo, la personalità e la qualità non gli mancano. Ce lo godiamo".

Quando Allegri si è tolto la giacca vi ha dato più carica?

"La reazione del mister ce l'abbiamo avuta anche noi, ci ha dato uno stimolo in più. Siamo felici di avere con noi lui e il suo staff, dobbiamo ascoltarli per fare il meglio in questa stagione".

Come sta Maignan?

"Era molto dispiaciuto, in settimana farà degli esami. E' il nostro capitano e leader, in partita dà tutto e faccio anche i complimenti a Terracciano per come è entrato. Ci ha dato un grande aiuto".

C'è più attenzione in difesa quest'anno?

"Già a Lecce abbiamo dato delle risposte, in primis a noi stessi. Anche gli attaccanti ci hanno dato una mano, agevolando anche noi dietro. Il mister ci sta martellando ogni giorno, noi abbiamo voglia di migliorare e di spingerci sempre più in là".