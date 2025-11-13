Italia, Gabbia: "Spero di esordire, ma conta di più che la squadra vinca la partita"

Il difensore dell’Italia Matteo Gabbia ha parlato ai microfoni della Rai, in vista del match contro la Moldova valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Le sue parole: "Sono contento delle parole del mister. La cosa più importante è la prestazione di squadra e che vinca la partita, le cose personali vanno in secondo piano".

La testa è già ai playoff?

"Il mister è molto bravo, in ogni ritiro lavora sul momento. Non stiamo guardando a quello che verrà tra qualche mese, ma a migliorare sul momento. Cercheremo di fare il meglio possibile, anche per il futuro".

Può arrivare il tuo esordio: cosa proverai?

"Speriamo che potrà arrivare stasera. Nel caso, sarò emozionato e me lo godrò il più possibile ma solo se porteremo a casa la vittoria".