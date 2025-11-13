Italia, Gabbia: "Da milanista, condividere questo percorso con Gattuso è bellissimo"

Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di questa sera contro la Moldova, gara valida per la qualificazione al prossimo Mondiale con l'Italia che comunque dopo il successo della Norvegia con l'Estonia è oramai tagliata fuori dalla qualificazione diretta: "Siamo carichi, abbiamo l'ambizione di continuare una striscia di risultati positivi. Questa è la nostra ambizione stasera, vogliamo vincere e portare a casa i tre punti".

Le parole al miele di Gattuso verso di lei?

"Sono molto contento onestamente. Per me che sono tifoso del Milan lui ha sempre rappresentato tanto ed è bello condividere questo percorso con lui, ma devo dimostrare ogni giorno di meritare questa maglia e la sua fiducia".

L'umore all'interno dello spogliatoio come è?

"L'aria è molto positiva, stiamo cercando di crescere e migliorare, cercando di lavorare sui margini di miglioramento per essere pronti per le prossime partite".