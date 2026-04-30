Milan, idee per il centrocampo: Allegri è più intrigato da Koné che da Javi Guerra

Il Milan comincia a muoversi sotto traccia per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione, con Massimiliano Allegri che ha già indicato alcune caratteristiche precise per i nuovi innesti. Nel mirino del club rossonero ci sono profili fisici, strutturati e in grado di garantire inserimenti offensivi. Il punto arriva direttamente dal canale Youtube dell'esperto di mercato Fabrizio Romano.

Tra i nomi seguiti c’è quello di Ismael Koné del Sassuolo, centrocampista che risponde perfettamente all’identikit tracciato dall’allenatore. Il giocatore piace per struttura fisica, capacità di attaccare l’area e rendimento sotto porta, testimoniato anche dai sei gol realizzati in stagione. Il Milan lo sta monitorando con attenzione, pur non considerandolo al momento la prima scelta. Il contratto lungo fino al 2030 e la concorrenza, con l’Inter anch’essa interessata, rendono l’operazione tutt’altro che semplice, anche se i costi sono già noti alla dirigenza.

Diverso il discorso per Javi Guerra del Valencia, altro profilo presente nella lista ma più indietro nelle gerarchie. Il centrocampista spagnolo ha caratteristiche gradite, soprattutto in un progetto orientato alla crescita dei giovani, ma pesa una stagione non brillante del suo club e una clausola rescissoria inserita nel recente rinnovo fino al 2029. Al momento non risultano contatti diretti tra le società, ma solo sondaggi esplorativi.