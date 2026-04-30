Ufficiale AlbinoLeffe, Gusu rinnova per un'altra stagione. Sarà la decima tra le fila del club seriano

Giornata di rinnovo in casa AlbinoLeffe, con il club che annuncia il rinnovo di una bandiera, Mihai Vasilica Gusu, che ha prolungato il contratto con il club seriano per un'altra stagione: nuova scadenza quindi fissata al 30 giugno 2027, per quella che sarà la decima stagione nella società.

Di seguito, la nota ufficiale:

"U.C. AlbinoLeffe comunica di aver raggiunto l'accordo per il prolungamento contrattuale del calciatore Mihai Vasilica Gușu sino al 30 giugno 2027.

Per il duttile difensore romeno classe 1996, dunque, la prossima sarà la decima stagione consecutiva in bluceleste: arrivato a Zanica (BG) nell'estate 2017, Gușu è diventato - anno dopo anno - un punto di riferimento della retrogruardia seriana, mettendo a referto 281 presenze complessive (quarto assoluto per partite ufficiali con il club orobico), 13 gol - l'ultimo lo scorso dicembre, in casa, contro l'Ospitaletto Franciacorta - e 13 assist.

A Mihai Vasilica, il più sentito in bocca al lupo per il futuro a tinte blucelesti".

Hanno fatto seguito anche le prima parole del difensore dopo il rinnovo: "Con questo rinnovo provo una grandissima emozione, quasi come quando, nel 2017, firmai il mio primo contratto con l'AlbinoLeffe. Questa realtà e questa squadra sanno regalare sensazioni uniche: per questo desidero ringraziare Presidente, Società e Staff tecnico per la fiducia dimostratami, nuovamente, anche dopo una stagione molto complicata come quella che ho appena vissuto. Mi sento molto motivato: la voglia di tornare in campo e dare il mio contributo è davvero fortissima!".