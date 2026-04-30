TMW Napoli e Milan in Champions se… Tutti gli incastri per la matematica qualificazione

La giornata che sta per iniziare, la 35^ di Serie A, potrebbe regalare la matematica certezza a Napoli e Milan della qualificazione alla prossima Champions League. Ovvero l'obiettivo dichiarato di entrambe le società a inizio anno. Uno scenario più possibile per gli azzurri, mentre i rossoneri dovrebbero andare incontro ad una serie di risultati favorevoli.

La situazione del Napoli

La base è chiara, battere il Como nello scontro diretto di sabato alle 18. A quel punto gli azzurri salirebbero a 72, a +11 sui lariani con sole 3 giornate da disputare. C'è però da considerare anche la Roma: nel caso in cui i giallorossi non riuscissero a battere la Fiorentina, ecco che arriverebbe la matematica qualificazione in Champions League per gli uomini di Conte.

La situazione del Milan

Complicato per i rossoneri, ma non impossibile. Anche qua la base è la vittoria di Leao e compagni contro il Sassuolo. A quel punto, col Milan a 70, servirebbero le sconfitte di Como e Roma rispettivamente con Napoli e Fiorentina. Gli uomini di Allegri a quel punto sarebbero a +9 da entrambe le inseguitrici con 3 giornate da disputare. E anche in caso di arrivo a pari punti, ci sarebbe il vantaggio degli scontri diretti e dell'eventuale classifica avulsa: col Como il Milan ha messo insieme una vittoria (1-3) e un pareggio (1-1). Con la Roma il Milan ha raccolto una vittoria (1-0) e un pareggio (1-1).

Napoli in Champions se...

- Batte il Como e la Roma non vince con la Fiorentina

Milan in Champions se...

- Batte il Sassuolo, Como e Roma perdono con Napoli e Fiorentina