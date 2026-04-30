TMW Inter campione d'Italia se… Tutti gli incastri per la vittoria dello Scudetto

L'Inter prepara la festa. Domenica sera a San Siro contro il Parma può arrivare la matematica vittoria dello Scudetto, il 21° della storia nerazzurra. Un successo non più in discussione da diverse settimane, che ora è anche vicinissimo all'ufficialità data dal campo.

Una vittoria che, per inciso, potrebbe arrivare anche "dal divano", visto che alcuni eventuali risultati di Napoli e Milan (che giocano entrambe prima dei nerazzurri) potrebbero rendere inutile il risultato della squadra di Chivu. Nello specifico, se il Napoli dovesse perdere col Como sabato e il Milan non vincere col Sassuolo domenica pomeriggio, ecco che l'Inter sarebbe automaticamente campione.

Se invece Napoli e Milan dovessero riuscire a mantenere viva la corsa matematica, ecco che l'Inter avrebbe in mano un'altra possibilità: battendo il Parma, i nerazzurri sarebbero automaticamente campioni, a prescindere da tutto. Potrebbe bastare anche un pareggio a Lautaro e compagni, ma in quel caso servirebbe una non vittoria del Napoli col Como (mentre il risultato del Milan sarebbe a quel punto indifferente).

L'Inter è campione se…

- Batte il Parma, a prescindere dai risultati di Napoli e Milan

- Pareggia col Parma e il Napoli non batte il Como

- Se il Napoli perde col Como e il Milan non vince col Sassuolo