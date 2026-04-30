Pedro si ritira? Non ha ancora deciso, ma può restare alla Lazio con un altro ruolo
Il tempo passa, ma la classe resta. A 38 anni Pedro continua a lasciare il segno, come dimostrato dalla perla realizzata contro l’Udinese, l’ennesima di una carriera costellata di successi. Lo spagnolo si avvicina al capolinea della sua avventura con la Lazio e, probabilmente, anche della sua carriera da calciatore.
Prima di pensare al futuro, però, c’è ancora un obiettivo da inseguire. Il 13 maggio, nella finale di Coppa Italia contro l’Inter, l’ex Barcellona e Chelsea avrà l’occasione di chiudere con un trofeo, da sempre il suo marchio di fabbrica. Un epilogo che darebbe ulteriore valore a un percorso già straordinario. Il ricordo torna anche a momenti recenti decisivi, come la doppietta che contribuì a indirizzare lo Scudetto verso il Napoli. Segnali di un giocatore che, anche nelle ultime battute della sua carriera, sa ancora fare la differenza.
E il futuro? L’ipotesi ritiro è concreta, ma non è escluso che Pedro possa restare nel mondo Lazio con un ruolo diverso. Secondo Il Messaggero, potrebbe iniziare un percorso nelle giovanili, trasmettendo la sua esperienza alle nuove generazioni. Per ora, però, c’è solo il presente: poche partite ancora, con il sogno di chiudere alzando un altro trofeo.