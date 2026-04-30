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Mantova, Modesto avvisa il Monza: "Gli daremo fastidio, vogliamo la salvezza tra le mura amiche"

Mantova, Modesto avvisa il Monza: "Gli daremo fastidio, vogliamo la salvezza tra le mura amiche"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 18:18Serie B
Claudia Marrone

Una penultima giornata di campionato, la 37ª che si giocherà domani per la Serie B, che contrapporrà il Mantova al Monza, con il match che per i virgiliani potrebbe significare anche salvezza matematica. Per centrarla, però, serviranno punti.

Di tutti questi temi, in conferenza stampa, ha parlato il tecnico biancorosso Francesco Modesto: "Proprio l'altro giorno pensavo a tutto il percorso che abbiamo fatto, e ancora non c'è la matematica per l'obiettivo che ci siamo prefissati, e naturalmente va giocata la partita. Ma sappiamo contro chi. Il Monza, come Venezia e Frosinone, sta facendo un campionato strepitoso come media punti, vittorie, gioco; è una squadra ben allenata da Paolo Bianco, ma noi siamo pronti, aspettiamo solo il verdetto di fine gara. Il percorso è stato bello, faticoso ma bello, e con l'aiuto di tutti possiamo arrivare davvero all'obiettivo, che speriamo di regalare e regalarci".

La nota va poi al fattore casalingo del match: "Ci saranno tante difficoltà, ci confronteremo con giocatori esperti e di qualità, che fino allo scorso anno erano in A, gli stimoli non mancheranno. Ci sarà tanta gente, ci aspettiamo però una bella partita, che affronteremo nel migliore dei modi, perché davanti al nostro pubblico serve una grande prestazione".

Conclude quindi: "Sono fiducioso, perché vedo come si allenano i ragazzi, che hanno fame e voglia di centrare il nostro obiettivo. Sappiamo di essere arbitri della promozione di un'altra squadra, mi era successo l'anno scorso in Serie C, ma vogliamo dare fastidio a chiunque: se poi il Monza sarà più bravo, gli stringeremo la mano".

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