Pisa, Cuadrado: "Dobbiamo avere ambizione e crederci. Ecco cosa mi ha detto Allegri"

Juan Cuadrado, esterno del Pisa, commenta ai microfoni di DAZN il pareggio per 2-2 contro il Milan: "Gilardino mi ha detto che voleva mettermi a sinistra per andare all'uno contro uno, grazie a Dio è andato tutto bene. E' un peccato, perché stavamo lì per fare un grande risultato contro una grandissima squadra. Fofana mi ha detto qualcosa prima di calciare il rigore, ma io ero già fissato su dove dovevo calciare e non l'ho neanche ascoltato".

Allegri cosa ti ha detto?

"Mi ha detto che se c'era lui in porta me lo parava perché mi conosceva. Il mister oltre a essere un grande allenatore è una grande persona e aveva tanta fiducia in me. Lo ringrazio, perché mi ha fatto crescere come persona e come giocatore".

Come vedi la squadra?

"Penso che ogni volta stiamo migliorando, dobbiamo avere più ambizione e crederci ancora di più come abbiamo fatto con più personalità nel secondo tempo. Dobbiamo cercare di fare il nostro calcio, come ci ha detto il mister, perché possiamo farlo contro chiunque se giochiamo con questa voglia e determinazione: questo pareggio deve darci fiducia per affrontare le prossime partite che saranno difficilissime. Piano piano la squadra sta prendendo la miglior forma e arriveranno risultati positivi".