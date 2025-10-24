Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Modena-Empoli 2-1, le pagelle: Zanimacchia e Santoro super, delude Ilie

Modena-Empoli 2-1, le pagelle: Zanimacchia e Santoro super, delude IlieTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 22:36
Matteo Selli

RISULTATO FINALE: MODENA-EMPOLI 2-1

MODENA

Chichizola 6.5 - Sempre sicuro, le sue parate non sono mai impossibili ma dà sicurezza a tutto il reparto.

Tonoli 7 - Decisivo. Il suo gol permette ai suoi di tenere la testa della classifica. La sua partita è per il resto ordinata e ottima.

Adorni 6.5 - Sempre attento e leader della difesa.

Nieling 6.5 - Anche lui affidabile come tutta la difesa di Sottil.

Zanimacchia 7 - Imprendibile. Corre avanti e indietro e sforna cross a profusione, uno dei migliori esterni del campionato di B. Dal 74' Beyuku 5.5 - Impreciso, è il peggiore dei suoi stasera.

Santoro 7.5 - Si prende il rigore e serve l'assist per il vantaggio. Decisivo in tutte le azioni chiave, corre e lotta su tutti i palloni.

Gerli 7 - La luce del centrocampo, domina e smista palloni, regista fondamentale. Dall'83 Magnino sv.

Pyyhtiä 6.5 - La mezzala di inserimento e corsa per il centrocampo di Sottil, batte angoli precisi e pericolosi. Dal 68' Sersanti 6 - Entra ed è bravo a lottare su tutti i palloni.

Zampano 7 - Con Zanimacchia formano forse la coppia di esterni migliore del campionato, corre a perdifiato per 90 minuti.

Defrel 6.5 - Si cala perfettamente nel ruolo di seconda punta, corre e serve Gliozzi, liberando spazi per i suoi inserimenti. Dal 68' Di Mariano 6.5 - Entra benissimo e segna un grande gol poi annullato fra molti dubbi.

Gliozzi 7 - Un po' in ombra, ma quando il pallone scotta, come nel caso del rigore, non si tira mai indietro e segna un gol pesantissimo. Dal 68' Mendes 6 - Difende bene il pallone nel finale, ma si divora il 3-1 a tu per tu con Fulignati.

Andrea Sottil 7 - I suoi partono male ma riprendono la partita con cuore e grinta, giocando un secondo tempo praticamente perfetto. Il suo Modena è meritatamente primo.

EMPOLI

Fulignati 6 - Attento e decisivo su Pedro Mendes nella ripresa, incolpevole sui gol.

Obaretin 5.5 - Dalla sua parte, specialmente nel primo tempo arrivano i pericoli maggiori.

Lovato 6 - Il migliore della difesa, bravo anche in conduzione e impostazione.

Guarino 5.5 - Anche lui poco incisivo, soffre la fisicità dell'attacco modenese.

Elia 5.5 - Prova ad impensierire il suo diretto marcatore, ma finisce con l'effetto opposto, soffrendo per tutto il match le scorribande di Zampano. Dall'80' Ebuehi sv.

Yepes 5.5 - Palleggia ma non trova spazi in attacco, prova incolore la sua.

Ghion 5 - Suo il colpo di mano che fa pareggiare il Modena, errore grave che lo fa scendere di un voto.

Ilie 4.5 - Pessimo primo tempo, spesso richiamato da Dionisi, la sua partita dura solo 45' minuti. Dal 46' Ignacchiti 5 - Prova a cambiare le cose con il suo ingresso, ma fa troppo poco.

Carboni 5 - Soffre Zanimacchia per tutta la sua gara, lascia il posto a Moruzzi, che non va meglio. Dal 57' Moruzzi 4.5 - Grandi colpe sul gol, dove si fa sovrastare da Tonoli che insacca facilmente il vantaggio.

Shpendi 5.5 - Prova a dialogare con Ceesay, spesso senza successo. Dal 57' Pellegri 5.5 - Prova a lottare sui palloni, pochi, che gli arrivano, senza successo.

Ceesay 6.5 - Segna un grandissimo gol ma poi si spegne, nella ripresa esce per infortunio. Dal 68' Popov 5 - Praticamente nulla la sua prestazione, entra ma non ce ne si accorge.

Alessio Dionisi 5.5 - Non è ancora il suo Empoli e si vede, nel secondo tempo non riesce nella reazione e finisce con pochissime conclusioni verso la porta modenese.

