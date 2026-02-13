Milan in vantaggio grazie alla combo Athekame-Loftus Cheek: 0-1 a Pisa dopo 45 minuti

Il Milan di Allegri chiude in vantaggio il primo tempo della gara contro il Pisa, valida per l'anticipo del 25° turno di Serie A. A deciderla finora è un gol di testa di Loftus-Cheek, che ha infilato Nicolas su bel cross dalla destra di Athekame. Ma i precedenti 39 minuti di gioco erano stati tutt'altro che emozionanti.

Il copione del match è subito chiaro: il Milan fa girare il pallone, il Pisa riparte cercando la profondità con Tramoni. Da una parte le geometrie di Modric, dall'altra la rabbia agonistica di risalire la classifica dell'arrembante formazione di Hiljemark. Il primo tentativo arriva dopo 10 minuti, quando Athekame rientra sul sinistro e va al cross per il colpo di testa sul fondo di Rabiot, ostacolato da Touré. Il Diavolo è di nuovo pericoloso con una punizione di Modric smanacciata da Nicolas al 17', mentre sul fronte opposto Maignan è decisivo su un bel taglio di Stojilkovic al 30'.

Al 39' ecco l'episodio che sblocca il risultato della Cetilar Arena. Cross perfetto dalla destra d Athekame per lo stacco solitario di Loftus-Cheek, colpevolmente dimenticato dalla difesa di casa. Secondo centro di fila per l'inglese e Milan avanti a fine primo tempo per 1-0.