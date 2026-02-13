Modena-Carrarese, i convocati di Calabro: assente solo l'attaccante Accornero

"Non è mai semplice preparare una sfida con così pochi giorni di lavoro a disposizione, ma è un discorso che vale per tutte le squadre del campionato. Per Modena, fortunatamente, saranno tutti a disposizione e, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, potrò contare su tutti gli effettivi e sull'intensità di chi vuole a tutti i costi tornare a guadagnare punti preziosi". Così il tecnico della Carrarese Antonio Calabro ha parlato della situazione in rosa in vista della sfida contro il Modena, terza gara in una settimana. L’unico assente rispetto al turno infrasettimanale è l’attaccante Accornero.

Questo l’elenco completo dei 24 calciatori a disposizione:

Portieri: Bleve, Fiorillo, Garofani

Difensori: Calabrese, Guercio, Illanes, Imperiale, Oliana, Ruggeri

Centrocampisti: Belloni, Hasa, Lordkipanidze, Melegoni, Parlanti, Rouhi, Schiavi, Zanon, Zuelli

Attaccanti: Abiuso, Distefano, Finotto, Rubino, Sekulov, Torregrossa