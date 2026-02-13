TMW Radio Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti

Non solo Derby d'Italia nel weekend, perché ci sarà al Maradona Napoli-Roma. Una partita chiave per il Napoli per tenere a bada la Roma in chiave posti Champions. Ecco cosa hanno detto gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Vedo bene la Roma. Credo che parta con Pellegrini, Soulé e Malen, non subito con Dybala. La Roma saprà già il risultato di Milano, quindi è un vantaggio. Il duello per il quarto posto è Roma-Juve. Potrebbe essere la Roma la sorpresa di giornata".

Paolo De Paola: "Vedo il Napoli sfavorito, guardo la difesa e non c'è Juan Jesus, baluardo nelle ultime partite. Deve mettere Beukema, Rrahmani e Buongiorno non impeccabile ultimamente. C'è una Roma sorniona che ha diverse frecce al suo arco. Il Napoli deve stare attento".

Simone Braglia: "Credo che la Roma abbia la possibilità di vincere, il Napoli però è come un gatto dalle sette vite. Resuscita sempre quando pensi che sia morto, come il suo tecnico. Sarà una bella partita".

Massimo Orlando: "Partita delicata, la Roma sta meglio ma non ho visto il Napoli male col Como. Si sta riprendendo. Dico Napoli, perchè dovesse perdere, il Napoli entra in un giro di paura, contestazioni e rassegnazione che le potrebbe compromettere anche il quarto posto. Non si può permettere di perdere, come la Roma, ma credo che il Napoli in casa riuscirà a tirare fuori dal cilindro qualcosa".