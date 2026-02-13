TMW Trema la Juventus Women: Girelli avrebbe richiesto la cessione in America

Una sorta di mini scossone quello che potrebbe verificarsi in casa Juventus Women, con la squadra prossima all'impegno di campionato contro la Lazio, che si giocherà domenica pomeriggio in quel di Biella, e sarà valevole per la 14ª giornata del campionato. Non solo, settimana prossima ci sarà anche il ritorno dei playoff (ottavi di finale) di Women’s Champions League, che opporrà le bianconere di Max Canzi alle tedesche del Wolfsburg (appuntamento fissato a giovedì 19 febbraio).

Ma oltre questo, ecco la mini possibile scossa. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, capitan Cristiana Girelli avrebbe manifestato la volontà di lasciare il club per vivere una nuova esperienza nella NWSL, il principale campionato professionistico di calcio femminile degli Stati Uniti d'America: l’ipotesi è quella di liberarla subito, per far sì che si trasferisca intanto con un prestito di sei mesi, ma con possibilità di proroga fino alla conclusione della stagione americana.

Saranno quindi giorni caldi, con il mercato americano che si chiuderà poi alla metà di marzo.