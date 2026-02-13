Inzaghi: "Con l'Entella cambierò 3 o 4 elementi, ma dovremo essere il Palermo di sempre"

Alla vigilia della sfida contro la Virtus Entella, in casa Palermo è stato Filippo Inzaghi a fare il punto della situazione in vista del match, nella consueta conferenza stampa che anticipa lo stesso.

Si parte dallo stato di forma mentale: "La mia è una squadra con mentalità vincente, se vuole arrivare dove vuole arrivare bisogna avere questa mentalità - si legge su ilovepalermocalcio.com -. Poi è chiaro che serve anche equilibrio, ma ci dobbiamo rendere conto di quanto siamo forti. Io sono contento dei risultati, e mi piace come mi segue la squadra, anzi, ogni volta mi dispiace lasciare fuori qualcuno ma devo fare delle scelte. E anzi, dico già che qualcosa cambierò domani, tre o quattro elementi, anche considerando il turno infrasettimanale varieranno. Quelli più stanchi recupereranno e daranno una mano a gara in corso. A ogni modo, vedere tutti i ragazzi felici, è una grande vittoria".

Inzaghi va quindi più nel dettaglio della rosa: "Peda sta stringendo i denti, non si è allenato fino a oggi, proveremo a recuperarlo per la panchina".

Parlando poi del match: "So che ogni partita è un nuovo esame e al primo inciampo torneranno le critiche, ma in queste ultime dodici partite abbiamo fatto qualcosa di buono, e ora non accetto passi indietro. Anche la sfida contro la Virtus Entella sarà difficilissima se non l’affronteremo nel modo giusto, se non saremo il solito Palermo faremo una brutta fine. Ma domani dobbiamo chiudere il cerchio, una settimana positiva".