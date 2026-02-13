Juventus, Thuram in forte dubbio per l'Inter: le sue condizioni e quando arriverà la scelta di Spalletti

Contrattempo dell'ultimo minuto per la Juventus di mister Luciano Spalletti in vista della super sfida di domani sera a San Siro contro l'Inter di Cristian Chivu. Un Derby d'Italia che potrebbe non avere fra i suoi protagonisti Khephren Thuram, centrocampista attesissimo anche per via del duello a distanza col fratello Marcus, oltre che per la sua importanza nelle dinamiche di gioco bianconere.

Il centrocampista francese, nella seduta odierna alla Continassa, ha infatti ricevuto un colpo che gli ha provocato una forte contusione, mettendolo così a forte rischio per la gara di domani. "Sta bene e vediamo domani. Io non sono l'allenatore, farà le scelte il mister", ha spiegato il compagno di reparto e capitano bianconero Manuel Locatelli nella conferenza stampa della vigilia, eccezionalmente tenuta da un giocatore e non dal tecnico Spalletti.

Tornando a Thuram e fermo restando i forti dubbi emersi in questa vigilia, l'idea della Juventus e di Luciano Spalletti sembra essere quella di lasciar passare qualche ora e di rivalutare le condizioni di Thuram nella rifinitura di domani mattina, quando sarà presa una decisione definitiva in merito al suo possibile impiego dal primo minuto. Nel caso in cui non dovesse farcela, per sostituirlo è già pronto Teun Koopmeiners.