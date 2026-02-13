Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie A, la classifica aggiornata: il Milan accorcia sull'Inter e va a -5, il Pisa resta ultimo

Serie A, la classifica aggiornata: il Milan accorcia sull'Inter e va a -5, il Pisa resta ultimoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
ieri alle 22:45Serie A
Niccolò Righi

Successo importantissimo per il Milan, che si impone per 1-2 sul campo del Pisa e si porta a -5 dall'Inter e potrà godersi in pace i big match in programma tra domani e domenica. I nerazzurri, invece, restano all'ultimo posto in classifica a pari merito con il Verona e a 6 lunghezze di distanza dal Lecce. Questa la classifica aggiornata:

Inter – 58 punti (24 partite giocate)
Milan – 53 punti (24)
Napoli – 49 punti (24)
Juventus – 46 punti (24)
Roma – 46 punti (24)
Como – 41 punti (23)
Atalanta – 39 punti (24)
Lazio – 33 punti (24)
Udinese – 32 punti (24)
Bologna – 30 punti (24)
Sassuolo – 29 punti (24)
Cagliari – 28 punti (24)
Torino – 27 punti (24)
Parma – 26 punti (24)
Genoa – 23 punti (24)
Cremonese – 23 punti (24)
Lecce – 21 punti (24)
Fiorentina – 18 punti (24)
Pisa – 15 punti (25)
Verona – 15 punti (24)

Articoli correlati
14 febbraio 2024, Immobile castiga il Bayern Monaco su rigore. Uno a zero Lazio 14 febbraio 2024, Immobile castiga il Bayern Monaco su rigore. Uno a zero Lazio
Pisa, Nicolas: "Bello tornare in campo, ci è mancata un po' di attenzione nel finale"... Pisa, Nicolas: "Bello tornare in campo, ci è mancata un po' di attenzione nel finale"
Non cambia la musica sotto la Torre: numeri identici tra Gilardino e Hiljemark dopo... Non cambia la musica sotto la Torre: numeri identici tra Gilardino e Hiljemark dopo due gare
Altre notizie Serie A
Hiljemark più giovane di Modric: "Luka grande giocatore, ma fino al gol avevamo fatto... Hiljemark più giovane di Modric: "Luka grande giocatore, ma fino al gol avevamo fatto bene"
Pisa, Nicolas: "Bello tornare in campo, ci è mancata un po' di attenzione nel finale"... Pisa, Nicolas: "Bello tornare in campo, ci è mancata un po' di attenzione nel finale"
Non cambia la musica sotto la Torre: numeri identici tra Gilardino e Hiljemark dopo... Non cambia la musica sotto la Torre: numeri identici tra Gilardino e Hiljemark dopo due gare
Milan, Modric: "Punti cruciali per la corsa scudetto, ci siamo un po' rilassati ma..."... Milan, Modric: "Punti cruciali per la corsa scudetto, ci siamo un po' rilassati ma..."
A Livorno il primo gol con la Croazia, a Pisa tre punti d'oro. È sempre Modric show,... A Livorno il primo gol con la Croazia, a Pisa tre punti d'oro. È sempre Modric show, 20 anni dopo
Milan, Tomori: "Dovevamo giocare meglio e chiuderla prima, Modric oggi ha vinto per... Milan, Tomori: "Dovevamo giocare meglio e chiuderla prima, Modric oggi ha vinto per noi"
Altre due gare e sarà riscatto: perché il Pisa non può già più fare a meno del mastino... Altre due gare e sarà riscatto: perché il Pisa non può già più fare a meno del mastino Loyola
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 25^ giornata di campionato... Live TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 25^ giornata di campionato
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus
Le più lette
1 14 febbraio 2024, Immobile castiga il Bayern Monaco su rigore. Uno a zero Lazio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Pisa-Milan 1-2, le pagelle: Modric fuoriclasse eterno, Loyola si sblocca. Fullkrug flop
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan accorcia sull'Inter e va a -5, il Pisa resta ultimo
Immagine top news n.3 Allegri a Pisa sfata un doppio tabù: ci pensa San Luka Modric a salvare il Milan col 2-1 all'85'
Immagine top news n.4 Lazio, tegola Pedro: dovrà fermarsi per un mese causa trauma distorsivo-contusivo alla caviglia
Immagine top news n.5 Tabù Pisa per Allegri: in 3 gare da allenatore non ha mai vinto. Né col Grosseto né (finora) col Milan
Immagine top news n.6 Juventus, Thuram in forte dubbio per l'Inter: le sue condizioni e quando arriverà la scelta di Spalletti
Immagine top news n.7 Chivu ironico: "Chiesto all'addetto stampa di far venire Lautaro in conferenza... Hanno voluto me"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.2 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.4 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, Nicolas: "Bello tornare in campo, ci è mancata un po' di attenzione nel finale"
Immagine news Serie A n.2 Non cambia la musica sotto la Torre: numeri identici tra Gilardino e Hiljemark dopo due gare
Immagine news Serie A n.3 Milan, Modric: "Punti cruciali per la corsa scudetto, ci siamo un po' rilassati ma..."
Immagine news Serie A n.4 A Livorno il primo gol con la Croazia, a Pisa tre punti d'oro. È sempre Modric show, 20 anni dopo
Immagine news Serie A n.5 Milan, Tomori: "Dovevamo giocare meglio e chiuderla prima, Modric oggi ha vinto per noi"
Immagine news Serie A n.6 Altre due gare e sarà riscatto: perché il Pisa non può già più fare a meno del mastino Loyola
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo-Entella, i convocati di Inzaghi: Peda stringe i denti ed è aggregato al gruppo
Immagine news Serie B n.2 Bari, escluse lesioni per Verreth. Dickmann alle prese con una sollecitazione al legamento
Immagine news Serie B n.3 Inzaghi: "Con l'Entella cambierò 3 o 4 elementi, ma dovremo essere il Palermo di sempre"
Immagine news Serie B n.4 Entella, Chiappella: "Per far punti, dovremmo cercare togliere certezze a un Palermo al top"
Immagine news Serie B n.5 Modena-Carrarese, i convocati di Calabro: assente solo l'attaccante Accornero
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro-Mantova, i convocati di Aquilani: torna a disposizione Pittarello
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pontedera, non solo cambi in panchina. All'orizzonte anche il cambio di proprietà del club
Immagine news Serie C n.2 Serie C, Giudice Sportivo Girone B: cinque gli squalificati. E per recidività in ammonizioni
Immagine news Serie C n.3 Mandorlini, la prima al Ravenna con la Juve NG. Che ha stroncato l'esordio del tecnico della Samb
Immagine news Serie C n.4 Annata in salita per Braglia: adesso, il compito di portare alla salvezza il Pontedera
Immagine news Serie C n.5 Arezzo, Cutolo su Bucchi: "Allenatore straordinario, ci ha dato mentalità e identità precise"
Immagine news Serie C n.6 Il Pontedera riparte da Braglia: "Dobbiamo arrivare quantomeno a giocarcela ai playout"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Juventus, la Beneamata è la vittima preferita di Yildiz
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, l'ultimo successo degli orobici tre anni fa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Fiorentina, il pareggio al "Sinigaglia" manca da quasi 40 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Tramezzani alla prima nel femminile: "Al Como Women un bell'inizio. Spero di veder serenità"
Immagine news Calcio femminile n.2 Trema la Juventus Women: Girelli avrebbe richiesto la cessione in America
Immagine news Calcio femminile n.3 Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Immagine news Calcio femminile n.6 Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…