Serie A, la classifica aggiornata: il Milan accorcia sull'Inter e va a -5, il Pisa resta ultimo
Successo importantissimo per il Milan, che si impone per 1-2 sul campo del Pisa e si porta a -5 dall'Inter e potrà godersi in pace i big match in programma tra domani e domenica. I nerazzurri, invece, restano all'ultimo posto in classifica a pari merito con il Verona e a 6 lunghezze di distanza dal Lecce. Questa la classifica aggiornata:
Inter – 58 punti (24 partite giocate)
Milan – 53 punti (24)
Napoli – 49 punti (24)
Juventus – 46 punti (24)
Roma – 46 punti (24)
Como – 41 punti (23)
Atalanta – 39 punti (24)
Lazio – 33 punti (24)
Udinese – 32 punti (24)
Bologna – 30 punti (24)
Sassuolo – 29 punti (24)
Cagliari – 28 punti (24)
Torino – 27 punti (24)
Parma – 26 punti (24)
Genoa – 23 punti (24)
Cremonese – 23 punti (24)
Lecce – 21 punti (24)
Fiorentina – 18 punti (24)
Pisa – 15 punti (25)
Verona – 15 punti (24)