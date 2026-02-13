TMW Radio Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti

Tra le partite di Serie A più interessanti c'è Como-Fiorentina, con i lariani che vogliono puntare sempre di più all'Europa che conta, mentre la Viola cerca punti per la salvezza. Ecco come la "leggono" gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Se si vuole salvare, deve piazzare il colpo la Viola. Il Como ha poco da perdere, arriva più libero di testa".

Massimo Bonanni: "Vanoli è un tecnico preparato, sta vivendo un situazione di difficoltà, visto che lotta per la salvezza con una squadra che era partita per altro. Si trova a gestire una situazione non voluta da lui".

Daniele Garbo: "La Fiorentina deve fare la corsa su Lecce e Cremonese, in caduta libera. Pisa e Verona credo non abbiano più possibilità di salvarsi".

Paolo De Paola: "La Fiorentina fa qualche scemenza in difesa, con Comuzzo e Pongracic. E' quello che dà delle insicurezze alla Viola. Io vedo favorito il Como".

Simone Braglia: "Il Como potrebbe approfittare degli scontri diretti del weekend. E poi ci sarà da recuperare il Milan...Il Como fa più fatica in casa e la Fiorentina è messa malissimo".

Massimo Orlando: "Ci sono dei segnali in casa Fiorentina che non vanno. Fagioli sta migliorando è vero, ma se non trovi il Como in giornata storta non credo che puoi uscire vincente da lì".