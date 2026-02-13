Palermo-Entella, i convocati di Inzaghi: Peda stringe i denti ed è aggregato al gruppo

Vigilia di gara per il Palermo, che domani pomeriggio riceverà la visita della Virtus Entella in occasione della sfida valevole per la 25ª giornata del campionato di Serie B: appuntamento fissato allo stadio 'Renzo Barbera', con fischio di inizio del match previsto per le ore 15:00.

Sulla situazione della rosa a sua disposizione, nel corso della conferenza stampa odierna, ha così parlato il tecnico Filippo Inzaghi: "Sono contento dei risultati, e mi piace come mi segue la squadra, anzi, ogni volta mi dispiace lasciare fuori qualcuno ma devo fare delle scelte. E anzi, dico già che qualcosa cambierò domani, tre o quattro elementi, anche considerando il turno infrasettimanale varieranno. Quelli più stanchi recupereranno e daranno una mano a gara in corso. A ogni modo, vedere tutti i ragazzi felici, è una grande vittoria. Sui singoli, Peda sta stringendo i denti, non si è allenato fino a oggi, proveremo a recuperarlo per la panchina”.

Di seguito, l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Di Bartolo, Joronen, Gomis;

DIFENSORI: Augello, Bani, Bereszynski, Ceccaroni, Magnani, Pierozzi, Peda, Veroli;

CENTROCAMPISTI: Blin, Giovane, Gyasi, Gomes, Palumbo, Ranocchia, Rui Modesto, Segre, Vasic;

ATTACCANTI: Corona, Le Douaron, Johnsen, Pohjanpalo.