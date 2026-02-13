Il Pontedera riparte da Braglia: "Dobbiamo arrivare quantomeno a giocarcela ai playout"

"A me piacciono le sfide, e questa è una sfida grossa, ma se non ci avessi creduto non avrei nemmeno accettato l'incarico": così, come si riferiscono i canali ufficiali del club, il neo allenatore del Pontedera Piero Braglia, nominato stamani dopo l'esonero di mister Simone Banchieri e subito presentato alla stampa, nel pomeriggio di oggi.

Il trainer, terzo della stagione dei granata (che avevano iniziato l'anno con mister Leonardo Menichini), ha poi aggiunto: "Credo di poter dare una mano ai ragazzi, poi è chiaro che è arrivato il momento che tutti, io per primo, ci si dia una bella svegliata: del resto, gli stimoli devono venire da soli, basta guardare la classifica. Penso però che ci siano i mezzi e le potenzialità per fare qualcosa di buono. Domani abbiamo il primo allenamento e domenica giochiamo (al 'Mannucci' arriverà il Gubbio, ndr), dobbiamo capire velocemente a che livello siamo e dove intervenire".

E proprio classifica alla mano, con la stessa che parla di ultimo posto: "Dobbiamo arrivare quantomeno a giocarcela ai playout, ma se troviamo la quadra velocemente magari riusciamo a toglierci anche qualche soddisfazione. Siamo tutti racchiusi in pochi punti. In questo momento più che parlare, dobbiamo fare".