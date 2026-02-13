Catanzaro-Mantova, i convocati di Aquilani: torna a disposizione Pittarello
Il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani ritrova l’attaccante Filippo Pittarello dopo l’assenza nel turno infrasettimanale. Ancora assente invece Cissé a causa di un infortunio. Questo l’elenco dei 25 calciatori a disposizione per la sfida interna contro il Mantova:
PORTIERI: Marietta, Pigliacelli, Borrelli
DIFENSORI: Esteves, Antonini, Bashi, Fellipe Jack, Brighenti, Verrengia, Favasuli, Frosinini, Cassandro
CENTROCAMPISTI: Petriccione, Liberali, Pontisso, Pompetti, Alesi, Rispoli, Buglio
ATTACCANTI: Pittarello, Iemmello, Nuamah, Koffi, D’Alessandro, Di Francesco
