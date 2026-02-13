Lookman 'rischia' di diventare l'acquisto più importante dell'Atletico degli ultimi anni

"Un impatto brutale fin dal suo arrivo, un'ala che l'Atletico non aveva da tempo. Sfida i difensori, dribbla, cerca il gol ed è decisivo". Inizia così la pagella che ieri sera il quotidiano spagnolo 'AS' nella sua versione online ha dedicato ad Ademola Lookman dopo Atletico Madrid-Barcellona 4-0. L'attaccante nigeriano che s'è trasferito alla corte di Simeone sul finire dell'ultima sessione di calciomercato è stato uno dei migliori in campo nella sfida che ha visto i colchoneros strapazzare Yamal e compagni. Una partita aperta da una topica clamorosa dei due Garcia azulgrana - rispettivamente Eric e Joan -, ma che poi ha visto i ragazzi di Simeone prenotare un posto per la finale di Coppa del Re con novanta minuti d'anticipo grazie ad altri tre gol.

Ademola Lookman schierato dal primo minuto in un tridente con Julian Alvarez e Antoine Griezmann è stato tra i migliori in campo, se non il migliore. Autore della rete del 3-0 e protagonista dell'assist per il 4-0 firmato dall'argentino ex Manchester City, l'attaccante nigeriano in questi giorni è stato elogiato a più riprese anche dallo stesso Simeone. Qualche giorno fa il cholo aveva sottolineato le sue qualità diverse rispetto a quelle di tutti gli altri: "È più un giocatore da uno contro uno che un giocatore di squadra, anche se ha questo aspetto, ma ci permette di giocare in diverse posizioni. Ha avuto un grande impatto", disse dopo il gol dell'ex Atalanta contro il Betis. Dopo la partita di ieri, per Lookman sono due assist e due reti in tre apparizioni con la nuova maglia. Non male.

Lookman insomma 'rischia' di diventare l'acquisto più importante della storia recedente dell'Atletico Madrid. Brava la società spagnola a fine gennaio a chiudere l'accordo con l'Atalanta per 35 milioni di euro più cinque di bonus, a definire tutti gli accordi dopo aver convinto il giocatore a preferire il trasferimento nel club de LaLiga piuttosto che al Fenerbahce. Un'opera di convincimento non banale dato che da Istanbul al ragazzo offrivano di più, molto di più. L'impressione però soprattutto da queste prime battute è che il nigeriano abbia trovato nel gioco di Simeone fatto anche e soprattutto di difesa serrata e ripartenze veloci terreno fertile per le sue qualità: se il buongiorno si vede dal mattino...