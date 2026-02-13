Entella, Chiappella: "Per far punti, dovremmo cercare togliere certezze a un Palermo al top"

Quattro punti nelle ultime due gare, con un turno infrasettimanale in mezzo, e ora una nuova sfida, che domani vedrà la Virtus Entella impegnata sul campo del Palermo, nel match valevole per la 25ª giornata del campionato di Serie B, che si giocherà con fischio di inizio fissato alle ore 15:00.

A parlare dello stesso, nella consueta conferenza stampa che anticipa la gara, il tecnico Andrea Chiappella, che ha fatto il punto sulla situazione anche fisica della rosa a sua disposizione: "Sono state gare dispendiose, soprattutto l'ultima giocata sotto la pioggia con campo pesante, gara che si somma a quella giocata contro lo Spezia in inferiorità numerica per gran parte del tempo. Questo, però, non deve essere un alibi, abbiamo gestito come sempre nel miglior modo possibile il tutto e abbiamo trovato bene i ragazzi. Turnover? Abbiamo sempre sfruttato il miglior momento di tutti, continueremo a farlo anche in funzione di Palermo, anche se quello che conta è il collettivo, unito all'atteggiamento di squadra".

La nota conclusiva va al confronto dello stadio 'Renzo Barbera': "Abbiamo la fortuna di giocare in un contesto bellissimo, stupendo, e questo sarà molto stimolante. Sappiamo di affrontare squadra con grande potenziale e ambizione, dovremmo essere bravi a cercare la partita perfetta e togliere certezze a un Palermo che in casa ha un ruolino di marcia importante".