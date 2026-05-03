Milan, Jashari: "Spiace per Modric, oggi tocca a me aiutare il gruppo"
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Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ai microfoni di Dazn ha presentato così il match contro il Sassuolo: “Innanzitutto faccio un in bocca al lupo a Modric, dispiace tanto perderlo perché è un calciatore fondamentale per la nostra squadra. Tocca a me ora, con le mie caratteristiche devo aiutare la squadra. Vogliamo vincere, è una tappa fondamentale”. Su Magnanelli: "Per lui, oggi nello staff tecnico, è un giorno speciale, è stata una leggenda qui. Sicuramente mi dà preziosi aiuti per crescere in quella zona del campo, si vede che ha fatto il centrocampista perché ha un piede molto buono".
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