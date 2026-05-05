Union Brescia, un 2010 della Primavera nel mirino della Serie A. Due i club interessati
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Si muove la Serie A per uno dei giovani talenti del calcio di Serie C.
Dennis Beldenti, difensore classe 2010 della Primavera dell'Union Brescia sarebbe, infatti, finito nel mirino del Parma.
Secondo quanto riportato da Il Giornale di Brescia per il centrale difensivo la società del presidente Giuseppe Pasini chiede una cifra intorno al milione di euro.
Attenzione, però, al possibile inserimento di un'altra società della massima serie: la Fiorentina.
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