Inizia il playoff del Cosenza. Buscè: "Casarano al top, ma dobbiamo guardare a noi stessi"

Dopo il quarto posto al termine del campionato, nel Girone C di Serie C, domani inizierà il percorso playoff del Cosenza, dal secondo turno della fase a gironi che contrapporrà i lupi calabresi al Casarano, la vera rivelazione di questa stagione.

Del confronto, come si legge sul portale cosenzachannel.it, ha così parlato il tecnico rossoblù Antonio Buscè: "Per arrivare dove è arrivato, il Casarano ha fatto un ottimo campionato, un ottimo percorso. Adesso sono in gara tutte squadre con caratteristiche diverse, che conosciamo, e i nostri prossimi avversari hanno fatto un risultato importante contro il Monopoli, non inaspettato secondo me, perché sono una squadra che nell’ultimo periodo ha fatto molto bene. Attenzione però: dobbiamo guardare soprattutto a noi. In queste situazioni è importante conoscere gli avversari, ma il lavoro principale va fatto sulla nostra testa e sulla condizione fisica".

Ricordiamo che il match, che sarà in gara secca al 'San Vito - Gigi Marulla', prenderà il via alle 20:00, e vedrà i padroni di casa - il Cosenza quindi - godere dei due risultati su tre grazie al miglior piazzamento della regular season.