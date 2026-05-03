Roma campione d'Italia, Greggi: "Scudetto desiderato e voluto. Orgogliosa di questa squadra"

La centrocampista della Roma femminile Giada Greggi ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la conquista dello scudetto: "Sì, uno Scudetto desiderato e voluto. È stato un percorso difficile, sono contenta e orgogliosa di questa squadra: ci siamo meritate questo titolo con sacrifici e lavoro".

Siete entrate in campo con convinzione.

"Serviva il 300%, sapevamo sarebbe stata una partita difficile ma abbiamo avuto il giusto atteggiamento e la giusta umiltà".

Hai vinto tutti i trofei della Roma Femminile. Sei romana e romanista: che effetto fa questo Scudetto?

"Sono contentissima, è un'emozione unica, essendo romana e romanista questo successo vale il triplo".

Il pubblico vi ha trascinato ancora una volta.

"Ci hanno incitato dal primo all'ultimo. I nostri tifosi ci hanno sostenuto sempre, in casa e in trasferta: a loro va un ringraziamento speciale".