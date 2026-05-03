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Roma campione d'Italia, Giugliano entusiasta: "Non ci credo! Sono felicissima. Sul futuro..."

Roma campione d'Italia, Giugliano entusiasta: "Non ci credo! Sono felicissima. Sul futuro..."TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 10:34Calcio femminile
Andrea Piras

Il capitano della Roma femminile Manuela Giugliano ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la conquista dello scudetto: "Diciamo che è quasi scontato. Amo la Roma, amo questa grandissima famiglia, amo tutti coloro che ci lavorano e questa è la dimostrazione dell’impegno, dei sacrifici e di quanto la società ci creda e continui a investire. Questa è una cosa fondamentale per me, per tutte le ragazze e per il calcio femminile in generale. In Italia per me è molto difficile cambiare: amo questi tifosi, amo questa gente, quindi è scontato dire che amo Roma".

Il tuo futuro sarà ancora alla Roma?
"Ho ancora un altro anno e penso che ci stiamo lavorando. Ripeto, io amo questa città, ci sono tutte le basi positive per continuare un futuro qui e amo questa Roma".

Che emozione è questo scudetto?
"Oggi sono felicissima, non ci credo. Quando si continua a vincere le emozioni sono sempre diverse, non sono mai uguali. Questo è lo scudetto meno scontato, perché nessuno all’inizio avrebbe puntato su di noi. L’abbiamo vinto e non era semplice: con un mister nuovo, tante ragazze nuove e anche con poca esperienza internazionale. Però queste ragazze hanno dimostrato cuore e attaccamento alla maglia, e noi veterane siamo state brave a trasmettere l’importanza di indossarla".

Su cosa bisogna ripartire per il futuro?
"Spero che tante ragazze possano continuare a rimanere qui, perché sono la forza di questa squadra. Da qui bisogna ripartire per costruire qualcosa di importante".

A chi dedichi questo traguardo?
"Alla mia famiglia, al mio futuro e al futuro della Roma. La mia famiglia è sempre pronta a sostenermi anche nei momenti più difficili, ed è la cosa più importante. Poi ci credo, credo in questa Roma e nei grandi sogni, quindi speriamo di continuare così".

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