Serie A Women, 20ª giornata in archivio: Roma 'tricolore', Sassuolo salvo. Inter al 2° posto

Con la giornata di ieri, è definitivamente andata in archivio la 20ª giornata del campionato di Serie A Femminile, quella che ha regalato alla Roma Femminile il terzo scudetto della sua storia: la formazione di Luca Rossettini, infatti, battendo la Ternana si è laureata campione di Italia, con le umbre che invece sono a rischio, perché a due giornate dal termine sono solo quattro i punti di distanza dall'ultimo posto, ora occupato dal Genoa, che equivale alla retrocessione in Serie B.

Sospiro di sollievo, invece, per il Sassuolo, matematicamente salvo, mentre la rivale della Roma, l'Inter, deve leccarsi le ferite per la mancata vittoria dello scudetto, ma può gioire per aver blindato il secondo posto.

Di seguito il punto della situazione:

SERIE A WOMEN, 20ª GIORNATA

Napoli Women-Juventus 2-3

5′ Thomas (J), 17′ Banusic (N), 18′ Capeta (J), 21′ Floe (N), 83' Krumbiegel (J)

Sassuolo-Genoa 0-0

Roma-Ternana Women 2-0

25‎'‎ [rig.] e 71' Giugliano

Inter-Milan 1-0

45' Bugeja

Parma-Lazio 1-3

11' Prugna (P), 21‎' Monnecchi (L), 57' Visentin (L), 77' Oliviero (L)

Fiorentina-Como Women 1-0

76' [rig.] Bredgaard

CLASSIFICA SERIE A WOMEN - Roma 49, Inter 43, Juventus 35, Lazio 30, Napoli Women 30, Fiorentina 30, Milan 29, Como Women 26, Sassuolo 17, Parma 16, Ternana Women 14, Genoa 10