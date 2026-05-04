TMW Women's Champions League: Lione e Barcellona di nuovo in finale. Oslo il 23 maggio

La UEFA Women's Champions League 2025/26 consegna la sua finale: sarà ancora Lione contro Barcellona, per la quarta volta nella storia della competizione. I due club si ritroveranno il 23 maggio all'Ullevaal Stadion di Oslo dopo le semifinali di ritorno disputate tra sabato e domenica, che hanno riservato emozioni fino all'ultimo minuto.

Lione-Arsenal 3-1: Brand gela le campionesse in carica

Sabato 2 maggio, all'OL Stadium di Décines, l'OL Lyonnes ha ribaltato lo svantaggio dell'andata (2-1 per l'Arsenal) e si è qualificata con un 3-1 che vale il 4-3 complessivo. Le francesi sono passate avanti prima con un rigore trasformato da Wendie Renard e poi con la rete di Kadidiatou Diani, salvo subire il momentaneo 2-1 di Alessia Russo che aveva riaperto tutto. Ci ha pensato Jule Brand all'86' a chiudere definitivamente i conti e a mandare il Lione alla sua dodicesima finale della competizione, interrompendo il regno delle Gunners, campionesse in carica.

Barcellona-Bayern Monaco 4-2: doppietta di Putellas, sesto atto consecutivo

Domenica 3 maggio, davanti a oltre 60.000 spettatori al Camp Nou, il Barcellona ha liquidato il Bayern Monaco con un netto 4-2 (aggregato 5-3), dopo che l'andata si era chiusa sull'1-1. Le blaugrana sono andate avanti con Salma Paralluelo al 13', hanno subito l'immediato pareggio di Linda Dallmann, poi hanno dilagato con Alexia Putellas (doppietta, al 22' e al 58') e Ewa Pajor (54'). Pernille Harder ha accorciato per le tedesche al 71', ma il risultato non è più stato in discussione. Con questa qualificazione il Barcellona stabilisce un record assoluto: sesta finale consecutiva, superando il primato di cinque consecutive detenuto proprio dall'OL Lyonnes tra il 2016 e il 2020.

Oslo, 23 maggio: la rivincita del 2024

Quella di Oslo sarà la quarta finale tra Lione e Barcellona dopo quelle del 2019 (4-1 Lione, Budapest), del 2022 (3-1 Lione, Torino) e del 2024 (2-0 Barcellona, Bilbao). Le francesi cercano il nono titolo della loro storia e la rivincita di due anni fa; le spagnole vogliono confermarsi campionesse d'Europa per la seconda stagione consecutiva.