Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Women's Champions League: Lione e Barcellona di nuovo in finale. Oslo il 23 maggio

Women's Champions League: Lione e Barcellona di nuovo in finale. Oslo il 23 maggioTUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Luca Bargellini
Oggi alle 11:04Calcio femminile
Luca Bargellini

La UEFA Women's Champions League 2025/26 consegna la sua finale: sarà ancora Lione contro Barcellona, per la quarta volta nella storia della competizione. I due club si ritroveranno il 23 maggio all'Ullevaal Stadion di Oslo dopo le semifinali di ritorno disputate tra sabato e domenica, che hanno riservato emozioni fino all'ultimo minuto.

Lione-Arsenal 3-1: Brand gela le campionesse in carica
Sabato 2 maggio, all'OL Stadium di Décines, l'OL Lyonnes ha ribaltato lo svantaggio dell'andata (2-1 per l'Arsenal) e si è qualificata con un 3-1 che vale il 4-3 complessivo. Le francesi sono passate avanti prima con un rigore trasformato da Wendie Renard e poi con la rete di Kadidiatou Diani, salvo subire il momentaneo 2-1 di Alessia Russo che aveva riaperto tutto. Ci ha pensato Jule Brand all'86' a chiudere definitivamente i conti e a mandare il Lione alla sua dodicesima finale della competizione, interrompendo il regno delle Gunners, campionesse in carica.

Barcellona-Bayern Monaco 4-2: doppietta di Putellas, sesto atto consecutivo
Domenica 3 maggio, davanti a oltre 60.000 spettatori al Camp Nou, il Barcellona ha liquidato il Bayern Monaco con un netto 4-2 (aggregato 5-3), dopo che l'andata si era chiusa sull'1-1. Le blaugrana sono andate avanti con Salma Paralluelo al 13', hanno subito l'immediato pareggio di Linda Dallmann, poi hanno dilagato con Alexia Putellas (doppietta, al 22' e al 58') e Ewa Pajor (54'). Pernille Harder ha accorciato per le tedesche al 71', ma il risultato non è più stato in discussione. Con questa qualificazione il Barcellona stabilisce un record assoluto: sesta finale consecutiva, superando il primato di cinque consecutive detenuto proprio dall'OL Lyonnes tra il 2016 e il 2020.

Oslo, 23 maggio: la rivincita del 2024
Quella di Oslo sarà la quarta finale tra Lione e Barcellona dopo quelle del 2019 (4-1 Lione, Budapest), del 2022 (3-1 Lione, Torino) e del 2024 (2-0 Barcellona, Bilbao). Le francesi cercano il nono titolo della loro storia e la rivincita di due anni fa; le spagnole vogliono confermarsi campionesse d'Europa per la seconda stagione consecutiva.

Articoli correlati
Inter, Ausilio: "Bastoni? Dal Barça nessuna chiamata. Non sarò certo io a proporre... Inter, Ausilio: "Bastoni? Dal Barça nessuna chiamata. Non sarò certo io a proporre la cessione"
Real Madrid-Espanyol 2-0, il Barcellona può vincere il campionato nel Clasico Real Madrid-Espanyol 2-0, il Barcellona può vincere il campionato nel Clasico
Spunta Messi al GP di F1 a Miami: sale sulla monoposto di Kimi Antonelli e posa con... Spunta Messi al GP di F1 a Miami: sale sulla monoposto di Kimi Antonelli e posa con lui
Altre notizie Calcio femminile
Women's Champions League: Lione e Barcellona di nuovo in finale. Oslo il 23 maggio... TMWWomen's Champions League: Lione e Barcellona di nuovo in finale. Oslo il 23 maggio
Serie A Women, 20ª giornata in archivio: Roma 'tricolore', Sassuolo salvo. Inter... Serie A Women, 20ª giornata in archivio: Roma 'tricolore', Sassuolo salvo. Inter al 2° posto
Serie A Women, i risultati della 20ª giornata: Fiorentina vittoriosa sul Como Women.... Serie A Women, i risultati della 20ª giornata: Fiorentina vittoriosa sul Como Women. La classifica
Roma campione d'Italia, l'ex Spugna: "Un campionato conquistato con passione e sacrificio"... Roma campione d'Italia, l'ex Spugna: "Un campionato conquistato con passione e sacrificio"
Roma campione d'Italia, Greggi: "Scudetto desiderato e voluto. Orgogliosa di questa... Roma campione d'Italia, Greggi: "Scudetto desiderato e voluto. Orgogliosa di questa squadra"
Roma campione d'Italia, Giugliano entusiasta: "Non ci credo! Sono felicissima. Sul... Roma campione d'Italia, Giugliano entusiasta: "Non ci credo! Sono felicissima. Sul futuro..."
Roma campione d'Italia, Bavagnoli: "Una grandissima emozione, un successo di tutti"... Roma campione d'Italia, Bavagnoli: "Una grandissima emozione, un successo di tutti"
Roma F., Haavi: "Scudetto speciale, questo gruppo ha fatto qualcosa di unico" Roma F., Haavi: "Scudetto speciale, questo gruppo ha fatto qualcosa di unico"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, ma quale Calciopoli? L’inchiesta è troppo debole se il magistrato non ha un colpo segreto. Inter, scudetto meritato. Milan: il calcio di Allegri non funziona più. La Roma può soffiare la Champions alla Juve. Grosso sempre più viola
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter campione d'Italia, il pagellone: Lautaro il trascinatore. La firma di Chivu sullo Scudetto
Immagine top news n.1 Marotta ammette: "Non nascondo interesse del Barcellona per Bastoni. Ma lui è felice all'Inter"
Immagine top news n.2 Dimarco l'uomo copertina dell'Inter. Ora il rinnovo poi... Ne arriverà un altro
Immagine top news n.3 Dal buio di Monaco al riscatto: Inter campione d'Italia, nel segno di Cristian Chivu
Immagine top news n.4 Ventuno scudetti, il quasi record di Chivu, il miglior attacco: tutti i numeri dell’Inter campione d’Italia
Immagine top news n.5 Chivu: "Merito anche di chi allenava l'Inter prima di me, nonostante le cose subite l'anno scorso"
Immagine top news n.6 Inter, Chivu: "Merito dei ragazzi e della società, penso già alla finale di Coppa Italia"
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: è +12 sul Napoli, l'Inter si cuce sul petto lo Scudetto numero 21
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inter, lo Scudetto e ora il mercato col futuro di Bastoni. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'ultimo ballo dei senatori dell'Inter: in estate (forse) ne resterà soltanto uno
Immagine news podcast n.2 La storia tra Palestra e l'Atalanta e una prossima mossa già scritta
Immagine news podcast n.3 Perché Florentino Perez (ri)vuole José Mourinho alla guida del Real Madrid
Immagine news podcast n.4 PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "PSG-Bayern mette in cattiva luce ancora una volta la Serie A"
Immagine news Serie A n.2 Champions, è calcio propositivo vs conservativo: il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Serena non ha dubbi: "Il Vicenza ha fatto un capolavoro sportivo. Gallo è una garanzia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Padovan controcorrente: "Cinque ragioni sul perché lo Scudetto dell'Inter non è merito di Chivu"
Immagine news Serie A n.2 Asse caldo Napoli-Inghilterra: Anguissa e Beukema nel mirino Premier, Ugarte fa percorso inverso?
Immagine news Serie A n.3 Processo ad Allegri ma il contratto è dalla sua parte. Soprattutto con la Champions...
Immagine news Serie A n.4 Bonolis: "Ho sempre creduto in Chivu. Gli scontri diretti? Lasciata qualche caramella agli altri"
Immagine news Serie A n.5 Adani distrugge Allegri: "Al ritorno ha meno punti di Conceicao, ma lui una coppa la vinse..."
Immagine news Serie A n.6 Inter campione, Condò applaude Marotta e Ausilio: "Hanno confezionato nel tempo capolavori"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, promozione diretta: Venezia in A, al Frosinone basta un pareggio
Immagine news Serie B n.2 Serie B, verso la 38ª giornata: tutti i giocatori che salteranno il turno per squalifica
Immagine news Serie B n.3 Per la Serie B si apre la settimana cruciale: venerdì i (restanti) verdetti delle regular season
Immagine news Serie B n.4 Il Pescara mette nel mirino lo Spezia. Con allenamenti a porte chiuse in provincia di Teramo
Immagine news Serie B n.5 Bari, Cistana torna ad allenarsi parzialmente in gruppo. Domani seduta a porte chiuse
Immagine news Serie B n.6 Cesena, con Cole una sola vittoria. Ma in casa: dove i bianconeri si giocano l'accesso ai playoff
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Iervolino pensa ad un ritorno di Fabiani. Ma c'è il contratto con la Lazio
Immagine news Serie C n.2 Dal Canto: “Playoff? Il Casarano può essere mina vagante. Bella Casertana-Crotone"
Immagine news Serie C n.3 Casertana, sirene dalla Serie B per Butic. Due club cadetti visionano il croato
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2026/2027, sono già 37 le società ai nastri di partenza. Ecco tutti i nomi
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, Iori: "Era la peggior partita da giocare. Mi porto a casa il passaggio del turno"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, cresce l'entusiasmo: Arechi da 15mila per i playoff. Cosmi recupera tutti
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Parma, tutto pronto a San Siro: nerazzurri a un passo dal titolo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women's Champions League: Lione e Barcellona di nuovo in finale. Oslo il 23 maggio
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 20ª giornata in archivio: Roma 'tricolore', Sassuolo salvo. Inter al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, i risultati della 20ª giornata: Fiorentina vittoriosa sul Como Women. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma campione d'Italia, l'ex Spugna: "Un campionato conquistato con passione e sacrificio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma campione d'Italia, Greggi: "Scudetto desiderato e voluto. Orgogliosa di questa squadra"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma campione d'Italia, Giugliano entusiasta: "Non ci credo! Sono felicissima. Sul futuro..."
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!