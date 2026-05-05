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Avellino, Izzo: "Voglio portare questa piazza in Serie A. Vedo qualcosa di magico"

Avellino, Izzo: "Voglio portare questa piazza in Serie A. Vedo qualcosa di magico"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 14:04Serie B
Luca Bargellini

Ospite di PrimaTivvù, Armando Izzo, difensore approdato a gennaio all'Avellino dal Monza, ha parlato del momento della formazione di Davide Ballardini nella volata finale di Serie B:

“Non abbiamo giocato bene a Empoli, siamo mancati negli ultimi 20 metri. Sapevamo l'importanza della gara, ci stavamo giocando un posto per i playoff, ci giocavamo la Serie A. Ma noi ci crediamo ancora, venerdì vogliamo battere il Modena e poi vedremo. Sapevamo che l'Empoli si giocava la salvezza, non credo che a noi sia mancata fame, noi se vogliamo una cosa dobbiamo andarcela a prendere. Tutti tengono ai playoff e lo meritano. Ce la giocheremo fino alla fine”.

Sul momento: “Siamo sereni, siamo tranquilli. Io quando sono tornato, ho visto qualcosa di magico. A Empoli abbiamo visto qualcosa di spettacolare da parte dei tifosi e posso dire che quello spettacolo, dopo anni di Serie A, in pochi campi l'ho visto. Io voglio portare questa piazza in Serie A, vedo qualcosa di magico e lo sto dicendo da sempre, io ci credo. Avellino merita la Serie A”.

Che Serie B ha ritrovato: “Ora sono più esperto. Il livello lo vedo più basso, sono onesto, ma questo non vuol dire nulla, posso dire che in questo Avellino, 4-5 ragazzi possono arrivare in Serie A”.

La difesa a zona: “Il mister sa come lavorare, lo seguiamo, è normale che alcune volte dobbiamo fare più attenzione e lavorare bene”.

Serie B imprevedibile: “E' lunga, devi stare sempre sul pezzo, ne vinci due e sei nei playoff, le perdi e sei nei playout. E' veramente un bel campionato”.

Su Avellino-Modena: “Vogliano chiudere bene innanzi tutto, per dare una gioia ai tifosi e per noi stessi. Poi vedremo se riusciamo ad entrare nei playoff”.

Come stanno gli amici di Monza dopo Mantova: “Ho sentito 2-3 ragazzi, mi hanno scritto che gli manco. Anche loro mi mancano. Ma scherzi a parte, gli auguro che possano salire. Poi se andiamo noi ai playoff spero di no ovviamente”.

Il ritorno ad Avellino: “A Monza sono stato bene, ma ho bisogno di certezze nella vita. Avellino me le ha date, qui ero andato via da bambino, ora sono tornato da uomo, una piazza che stimo e rispetto e sono felice di essere qui”.

Sul presidente: “E' una persona perbene, lo stimo molto, sia lui che Giovanni. Loro ci tengono tantissimo, abbiamo tutti un sogno, come ce l'ho io. Speriamo di coronarlo, se non è quest'anno speriamo sia il prossimo”.

Su Ballardini: “Ho ritrovato una persona umile, per bene, averlo è bello, ti far star bene. Ti tiene sul pezzo, parlo spesso con lui, pretende tanto da me. Spero di averlo anche l'anno prossimo, spero che resti ancora con noi”.

Messaggio ai tifosi: “Spero di portare questa maglia in Serie A, prima di lasciarla. Daremo tutto, io e i miei compagni”.

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