TMW Lazio-Inter due volte in 4 giorni: una con l'Olimpico (tutto) vuoto, l'altra sold out

Lazio contro Inter sarà la finale di Coppa Italia del prossimo 13 maggio, ma anche la partita valevole per la 36^ giornata di Serie A di quattro giorni prima. Curiosamente, infatti, si è ripetuto lo schema già vissuto la scorsa stagione che ha visto, per un incastro del calendario, le due finaliste della coppa nazionale - il Bologna che l'ha poi vinta e il Milan - affrontarsi anche in campionato nel fine settimana subito precedente. Ai rossoneri andò la vittoria nella sfida di Serie A, ma gli emiliani si sono poi consolati eccome scrivendo una pagina di storia.

Anche questa volta sarà lo stesso, con però Lazio e Inter protagoniste, e con uno scenario ancor più curioso, visto che entrambe le partite (una sabato prossimo, il 9 maggio, e l'altra il mercoledì successivo, il 13) saranno disputate allo stadio Olimpico, ma in contesti completamente all'opposto. Sì, perché nelle scorse ore le frange del tifo organizzato dell'Inter hanno fatto sapere che 'accompagneranno' quelli della Lazio nella protesta anti-Lotito (le due curve sono unite da un gemellaggio che va avanti da decenni) e contribuiranno quindi a lasciare del tutto vuote le gradinate dell'Olimpico per l'incontro di campionato. Che non avrà troppo da dire, ma sarà comunque il primo dei nerazzurri freschi scudettati.

Discorso diverso invece per la finale di Coppa Italia. Per la quale i tifosi della Lazio hanno annunciato la loro presenza, come risultato di un patto fatto a suo tempo con l'allenatore Sarri e la squadra. Ci saranno dalla parte opposta anche gli interisti, per un Olimpico che sarà (come tradizione vuole) sold out.