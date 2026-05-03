Roma campione d'Italia, l'ex Spugna: "Un campionato conquistato con passione e sacrificio"

Terzo scudetto in quattro anni per la Roma. Le giallorosse di Rossettini ieri hanno festeggiato la conquista del titolo superando in casa la Ternana. Alessandro Spugna ha voluto mandare un messaggio alla sua ex squadra. L'ex mister del club capitolino ha pubblicato sulla propria pagina Instagram:

"Un campionato conquistato con passione e sacrificio. Complimenti a Luca, la squadra e tutto lo staff. Sono felice per tutti voi!".