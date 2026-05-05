Serie C, gli arbitri del secondo turno della fase a gironi dei playoff. In campo domani
Ormai in archivio il primo turno, proseguono spediti i playoff di Serie C, con le gare del secondo turno della fase a gironi ormai prossime: si torna in campo domani, mercoledì 6 maggio, tre giorni dopo le precedenti partite. In merito, sono state pubblicate le designazioni arbitrali dei nove confronti che andranno in campo.
GIRONE A
Cittadella-Lumezzane: Luca De Angeli di Milano (Signorelli-Gigliotti. IV Ufficiale: Drigo. VAR: Serra. AVAR: Poli)
Lecco-Giana Erminio: Mattia Nigro di Prato (Di Meo-Palermo. IV Ufficiale: Restaldo. VAR: Gualtieri. AVAR: Gandino)
GIRONE B
Campobasso-Pineto: Domenico Mirabella di Napoli (Brunozzi-Callovi. IV Ufficiale: Striamo. VAR: Camplone. AVAR: Castellone)
Juventus Next Gen-Pianese: Gabriele Sacchi di Macerata (Spatrisano-Granata. IV Ufficiale: Iacobellis. VAR: Rutella. AVAR: Gianquinto)
GIRONE C
Casertana-Crotone: Dario Madonia di Palermo (Fedele-Macripò. IV Ufficiale: Vogliacco. VAR: Volpi. AVAR: Di Reda)
Cosenza-Casarano: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato (Russo-Cavalli. IV Ufficiale: Liotta. VAR: Santoro. AVAR: Luongo)
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