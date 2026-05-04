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Inter, lo Scudetto e ora il mercato col futuro di Bastoni. Il punto di Gianluca Di Marzio

Inter, lo Scudetto e ora il mercato col futuro di Bastoni. Il punto di Gianluca Di MarzioTUTTO mercato WEB
Simone Bernabei
Oggi alle 10:47Podcast TMW
Simone Bernabei
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"L'Inter vince lo scudetto. Lo vince meritatamente, grazie ad una società che lavora ormai da anni benissimo, si sa reinventare sia sul mercato che anche nella scelta di un allenatore che ha sostituito Simone Inzaghi, l'uomo che ha portato l'Inter a conquistare due finali di Champions in tre anni". Inizia così la riflessione odierna di Gianluca Di Marzio all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

"L'Inter lo ha sostituito con un allenatore quasi debuttante, soltanto un girone di ritorno, anzi meno con il Parma dove era stato bravissimo a portarlo alla salvezza. Ma insomma la scelta di Chivu era stata giudicata, l'estate scorsa, piuttosto azzardata o comunque coraggiosa e l'Inter l'ha vinta. L'ha vinta anche con un atteggiamento diverso rispetto al passato e questo è stato molto apprezzato dai tifosi nerazzurri che hanno esaltato le capacità sia tecniche che comunicative di Cristian Chivu.

Adesso si parlerà chiaramente di mercato, si cercherà di costruire una squadra che possa competere di nuovo in Europa come è capitato negli anni scorsi. Si capirà, soprattutto, quello che sarà il futuro di Bastoni perché è un po' un ago della bilancia per quanto riguarda il mercato nerazzurro. La pista Barcellona si presenta piuttosto complicata per quelle che sono le richieste alte dell'Inter e per la disponibilità invece di investimento da parte del Barcellona che potrebbe cavalcare anche un'altra pista italiana, quella che porta a Ndicka della Roma che costa sicuramente meno rispetto a Bastoni. Quindi non facile che Inter e Barcellona possano trovare un accordo e l'Inter tiene comunque calde le sostituzioni eventuali di Bastoni che sono soprattutto Muharemovic e Solet. L'Inter lavorerà per sostituire soprattutto quelli che sono i giocatori in scadenza di contratto e sono tanti, quindi aspettiamoci un'estate di mercato sicuramente rivoluzionaria o comunque ricostituente da parte del club nerazzurro".

Ascolta la puntata integrale di "Caffè Di Marzio", il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!

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