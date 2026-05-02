Podcast TMW La storia tra Palestra e l'Atalanta e una prossima mossa già scritta

Davide Zappacosta e Raoul Bellanova. Ecco due motivi per cui la storia tra Marco Palestra, di proprietà della Dea ma in prestito al Cagliari, e l'Atalanta, potrebbe avere una prossima mossa già scritta. E potrebbe riguardare il futuro dell'esterno destro, seguito dall'Inter e dalle grandi d'Europa, che potrebbe non vestire più la maglia nerazzurra.

Vi spieghiamo tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio.

L'ex difensore di Atalanta e Juventus, Demiral, attacca l'Al Nassr di CR7

Clima sempre più teso in Saudi Pro League dopo la vittoria dell’Al Nassr sull'Al Ahli per 2-0, un risultato che consolida la leadership della squadra di Cristiano Ronaldo e alimenta però anche fortissime polemiche. Nel post-partita, il difensore Merih Demiral ha sfogato tutta la sua frustrazione contro la direzione arbitrale, lanciando accuse pesanti. "Gli arbitri sono impazziti... guardate la mia gamba!", ha dichiarato mostrando i segni di un colpo subito. Il centrale ex Juventus e Atalanta ha poi aggiunto: "Ogni volta che possono cercano di aiutare l'Al Nassr a vincere il campionato, lo fanno. È una vergogna. Spingono sempre per farli vincere i titoli. Ma noi vinciamo comunque senza aiuti". Le sue parole arrivano al termine di una gara segnata anche da un intervento duro di Kingsley Coman nei minuti finali, che ha scatenato un acceso confronto tra i giocatori e ha portato a un cartellino giallo per l’esterno del Bayern Monaco. La partita, decisa dai gol di Ronaldo e proprio Coman nel finale, ha ulteriormente ampliato il vantaggio dell’Al Nassr in classifica (+8 sull'Al Hilal, che ha una partita da recuperare), ma ha lasciato strascichi. A tentare di riportare calma è stato lo stesso Ronaldo, che ha respinto il clima di accuse e sospetti. "Non è positivo per il campionato. Tutti si lamentano troppo. Questo è calcio, non è una guerra", ha dichiarato il portoghese. "Bisogna lottare, tutti vogliono vincere, ma non tutto è permesso. Ci sarà tempo per parlarne a fine stagione, perché vedo troppe cose negative".