Roma, da Dybala a El Shaarawy: Gasperini spinge per i rinnovi dei 4 in scadenza

La Roma si gode il largo successo sulla Fiorentina di ieri sera, con la 35^ giornata di campionato che ha portato i giallorossi a rosicchiare punti su tutte le altre squadre impegnate nella corsa ad un posto nella prossima Champions League.

Parallelamente vanno vanti le questioni societarie. Secondo Sky Sport i recenti fatti, con l'addio di Claudio Ranieri e quello probabile di Frederic Massara, hanno ulteriormente compattato il gruppo ed il tecnico Gian Piero Gasperini. Tanto che lo stesso allenatore, spiega l'emittente satellitare, sta spingendo con il club per arrivare ai rinnovi di tutti i giocatori della rosa in scadenza al termine della stagione.

Si tratta quindi di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, ma anche di Zeki Celik e Stephan El Shaarawy. Specialmente gli ultimi due sembravano in procinto di lasciare la Roma al termine della stagione, mentre su Dybala e Pellegrini la situazione è sempre rimasta incerta. Ora però il vento sembra cambiato, con Gasperini che vorrebbe arrivare al rinnovo di tutti e 4 i calciatori in questione. A proposito della forza della sua rosa, lo stesso allenatore nella serata di ieri si era così espresso: "Mi dispiace che si pensi che questo sia un gruppo da sesto posto, forse questa squadra con qualche sostegno in più e qualche rinforzo avrebbe raggiunto altri traguardi".