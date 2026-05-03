Serie A Women, i risultati della 20ª giornata: Fiorentina vittoriosa sul Como Women. La classifica

Con la giornata odierna, si è conclusa la 20ª giornata del campionato di Serie A Femminile, la prima che - nel corso di questa lunga stagione - ha regalato un verdetto: la Roma Femminile, due anni dopo l'ultima volta, si è laureata di nuovo campione di Italia, vincendo il terzo scudetto della sua storia. Non solo, l'Inter ha blindato il secondo posto, anche se resta forse l'amarezza per quel primo posto sfuggito, mentre il Sassuolo, in un anno di alti e bassi, ha comunque centrato la salvezza.

Al netto dei verdetti, a chiudere il tutto la sfida del 'Viola Park' tra Fiorentina e Como Women, con le padrone di casa che centrano tre punti importantissimi in vista del rush finale della stagione: 1-0 il risultato del confronto.

Di seguito il punto della situazione:

SERIE A WOMEN, 20ª GIORNATA

Napoli Women-Juventus 2-3

5′ Thomas (J), 17′ Banusic (N), 18′ Capeta (J), 21′ Floe (N), 83' Krumbiegel (J)

Sassuolo-Genoa 0-0

Roma-Ternana Women 2-0

25‎'‎ [rig.] e 71' Giugliano

Inter-Milan 1-0

45' Bugeja

Parma-Lazio 1-3

11' Prugna (P), 21‎' Monnecchi (L), 57' Visentin (L), 77' Oliviero (L)

Fiorentina-Como Women 1-0

76' Bredgaard

Classifica della Serie A Women - Roma 49, Inter 43, Juventus 35, Lazio 30, Napoli Women 30, Fiorentina 30, Milan 29, Como Women 26, Sassuolo 17, Parma 16, Ternana Women 14, Genoa 10