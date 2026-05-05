TMW Mirabelli e il Padova della prossima stagione: "Da settimana prossima ci metteremo a lavoro"

Si è tenuta ieri, nella splendida cornice dello Sheraton Parco De’ Medici Roma Hotel, la settima edizione del Gran Galà del calcio Adicosp, che ha visto tra i premiati, in relazione alla passata stagione, il Direttore Sportivo del Padova Massimiliano Mirabelli.

Che ha poi parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, per una nota al futuro dopo la salvezza arriva il 1° maggio, a margine della vittoria sul Pescara: "Sono passati pochi giorni dalla sfida di venerdì, ma già dalla prossima settimana ci metteremo al lavoro per il futuro. Vogliamo affrontare il prossimo campionato al meglio, anche perché questa promozione è coincisa con l'avvento di una proprietà importante che vuole regalare anni di alto livello a una piazza come Padova".

Non è mancata neppure la nota sulla salvezza: "Eravamo nati per questo obiettivo: avevamo messo in preventivo di salvarci all'ultimo minuto dell'ultima giornata, invece ci siamo riusciti con un turno d'anticipo. Siamo davvero soddisfatti, era un traguardo che avevamo bene in mente e che volevamo a tutti i costi."