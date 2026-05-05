Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Milan, il CFO Cocirio: "Successi sul campo fondamentali per la sostenibilità finanziaria"

Milan, il CFO Cocirio: "Successi sul campo fondamentali per la sostenibilità finanziaria"
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 14:28Serie A
Lorenzo Di Benedetto

Lo Chief Financial Officer del Milan, Stefano Cocirio, è intervenuto all'evento "Merger & Acquisition Summit 2026. Italians Do It Better: il sistema Italia tra imprese, istituzioni e Made in Italy nella nuova competizione globale" organizzato da Il Sole 24 Ore. Queste le sue parole raccolte da TMW.

In che modo un club come il Milan può essere economicamente virtuoso ma anche sportivamente virtuoso?
"Vorrei fare una brevissima premessa. La domanda è giustissima, però forse nel mondo del calcio ci siamo assuefatti un po’ alla domanda. Si può essere competitivi sportivamente parlando ed essere finanziariamente autosufficienti. Non penso ci siano altri settori in cui le persone si svegliano al mattino e si chiedono: “Possiamo costruire buone infrastrutture e fare soldi?”. Il calcio ha degli incentivi che portano a uno squilibrio finanziario, che sono la qualificazione in Champions League per chi aspira a stare nella parte alta della classifica ed evitare la retrocessione. Ogni giorno nelle squadre di calcio ci saranno conversazioni molto razionali che però portano ad un management team a dire “Spendo di più nella speranza di raggiungere l’obiettivo o evitare la catastrofe”. Si può coniugare competitività sportiva e stabilità finanziaria nel mondo del calcio. Secondo me si può però servono alcuni ingredienti. Innanzitutto ogni tanto le due cose vengono viste come due opposti, in realtà nel medio periodo non possa esserci sostenibilità finanziaria, almeno per una squadra dalle dimensioni e dal blasone del Milan, senza successo sul campo. Il successo sul campo tende a portarsi a traino la sostenibilità finanziaria e non il contrario. Una volta che si instaura questa dinamica poi ci sono meno ostacoli per continuare a mantenere la sostenibilità finanziare e continuare ad avere successo sul campo. Ci sono molti esempi virtuosi in Europa: Bayern Monaco, vediamo tutti come giocano”.

Perché in Italia non c’è stato riscontro sull’azionariato popolare come in Germania?
“Ragioni un po’ storiche. Storicamente i club italiani storicamente hanno sempre avuto il grande industriale della città che ha comprato il 100% delle quote e ha gestito il club. I due club milanesi, Lazio e Roma in passato, la Juventus. E questo ha fatto sì, una volta arrivati in un periodo di transizione tra una proprietà familiare a una proprietà più strutturata, come un fondo di investimenti, era più naturale a quel punto lì cedere il controllo dell’azienda piuttosto che andare verso la strada dell’azionariato popolare”.

Per vedere un Milan ritornare ai fasti europei di un tempo cosa bisogna fare?
“Noi competiamo per il talento a livello europeo. Abbiamo fondamentalmente tre linee di ricavi. I diritti TV, lo stadio e il commerciale. Per tornare ad essere competitivi, e quindi per competere per i migliori talenti, bisogna per forza di cose far crescere queste tre linee di ricavo. Parliamo dallo stadio: noi abbiamo uno stadio che è glorioso ma non più in linea con i tempi…”.

A che punto è il progetto stadio?
“Il progetto continua ad andare avanti, le tempistiche prevedono l’ottenimento dei permessi entro il 2027, con l’obiettivo di completare la costruzione entro il 2031 e quindi in tempo per gli Europei del 2032, che ad oggi l’Italia non sarebbe in grado di ospitare senza una trasformazione di alcuni degli impianti esistenti. Lo stadio è sicuramente una delle leve con cui possiamo provare a chiudere il divario con gli altri grandi club europei. Il Real Madrid fa circa 250 milioni dal mondo stadio, noi e l’Inter siamo intorno agli 80 diciamo. Quella è sicuramente una leva. La storia ci dice che le società che hanno costruito nuovi impianti poi hanno, negli anni successivi, avuto una crescita dei diritti commerciali, perché è un testamento all’ambizione dei club, perché gli sponsor vogliono essere associati a storie di successo, di trasformazione, di infrastrutture nuove. Quello anche aiuterebbe a chiudere il divario. Il terzo punto, sui diritti televisivi, lì sicuramente si deve lavorare sui diritti esteri. Ad oggi la Serie A fa più o meno 250 milioni dai diritti esteri. La Premier League fa 2,6 miliardi, la Liga fa 700 milioni l’anno, la Bundesliga fa più o meno come noi. Lì è dove davvero dobbiamo andare a lavorare per provare a chiudere quel delta. In parte perché abbiamo una diaspora di italiani nel mondo interessati a vedere la Serie A. E poi perché ancora alla Serie A viene riconosciuta ancora un po’ di quella gloria degli anni passati, nonché l’estrema competitività del campionato. Lì credo ci siano margini per crescere. Sta tutto nell’aumentare i ricavi per ridurre quel deficit economico che poi si traduce in deficit sportivo”.

Ci sono esempi virtuosi di club gestiti da fondi di private equity: l’Atletico Madrid ad esempio è in semifinale di Champions League.
“L’Atletico è una bella storia. Quindici anni fa forse solo chi è appassionato di calcio conosceva la storia dell’Atletico Madrid, forse perché c’erano passati calciatori famosi come Vieri eccetera. Loro hanno fatto un programma molto serio incentrato sulla costruzione del nuovo stadio, da cui hanno instaurato un volano grazie al quale sono diventati poi molto competitivi. L’Atletico, rispetto alle squadre italiane, ha e avrà sempre un vantaggio: in Spagna ci sono due squadre enormi, una squadra grande e poi la quarta è a distanza siderale dalla terza. In Italia non è così. Nel bene e nel male abbiamo tante squadre che competono vicino alla vetta e questo si traduce nel fatto che per poter andare in Champions League in Italia bisogna fare 70 punti. In Spagna probabilmente ne bastano 60. Questo cosa fa? Fa sì che l’Atletico ha la possibilità di programmare a medio termine avendo una discreta certezza di partecipare in Champions League tutti gli anni”.

Quanto è importante per voi arrivare tra le prime quattro quest’anno? Da lì viene rivista anche la strategia di mercato…
“Sicuramente la Champions League come sapete porta, ad una squadra come il Milan, dai 60 ai 90 milioni di fatturato. Essere in Champions League è fondamentale. Permette di fare una progettualità diversa nel corso dell’estate, sicuramente più ambiziosa e permette di guardare di più al futuro e non alla gestione dell’anno individuale”.

Articoli correlati
Milan, Cocirio: "Cardinale ci sfida costantemente e fa domande. È molto attento ai... Milan, Cocirio: "Cardinale ci sfida costantemente e fa domande. È molto attento ai dettagli"
Milan, Cocirio risponde (una settimana dopo) alla domanda di Condò: "Playoff obiettivo... Milan, Cocirio risponde (una settimana dopo) alla domanda di Condò: "Playoff obiettivo minimo"
Basta 'casi Tonali', CFO Milan: "Non abbiamo necessità di cedere giocatori" Basta 'casi Tonali', CFO Milan: "Non abbiamo necessità di cedere giocatori"
Altre notizie Serie A
Roma, da Dybala a El Shaarawy: Gasperini spinge per i rinnovi dei 4 in scadenza Roma, da Dybala a El Shaarawy: Gasperini spinge per i rinnovi dei 4 in scadenza
Garzya: "Il Napoli si sarebbe giocato lo Scudetto senza assenze. Spero che Conte... Garzya: "Il Napoli si sarebbe giocato lo Scudetto senza assenze. Spero che Conte resti"
Serie A, la Top 11 della 35ª giornata: dominio Roma, ma il migliore è del Sassuolo... Focus TMWSerie A, la Top 11 della 35ª giornata: dominio Roma, ma il migliore è del Sassuolo
Milan, il CFO Cocirio: "Successi sul campo fondamentali per la sostenibilità finanziaria"... TMWMilan, il CFO Cocirio: "Successi sul campo fondamentali per la sostenibilità finanziaria"
Nappi: "Perché la Fiorentina contro la Roma lanciava lungo per Gudmundsson?" Nappi: "Perché la Fiorentina contro la Roma lanciava lungo per Gudmundsson?"
Serie A, occhio al giallo: tutti i calciatori diffidati in vista della 36ª giornata... Serie A, occhio al giallo: tutti i calciatori diffidati in vista della 36ª giornata di campionato
Genoa, l'annuncio di Messias: "La mia stagione è finita qui. Tornerò più forte di... Genoa, l'annuncio di Messias: "La mia stagione è finita qui. Tornerò più forte di prima"
Napoli, sul mercato è già caccia a un vice Hojlund. Riecco il nome di Zirkzee (ma... Napoli, sul mercato è già caccia a un vice Hojlund. Riecco il nome di Zirkzee (ma non solo)
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Simonelli, presidente Lega Serie A: "Scudetto Inter meritato, è al vertice in Italia e in Europa"
Immagine top news n.1 Lukaku verso il rientro a Napoli. Il suo campionato può chiudersi con soli 40 minuti giocati
Immagine top news n.2 Fabregas: "Allenatore grazie al Covid. Futuro? Magari altri 10 anni al Como e poi la Premier"
Immagine top news n.3 "Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.4 Nico Paz il regalo Scudetto dell'Inter? La strategia nerazzurra per averlo dal Real Madrid
Immagine top news n.5 Inter, Moratti sull'inchiesta arbitri: "Nulla di paragonabile alle schifezze di Calciopoli"
Immagine top news n.6 Genoa, la salvezza adesso è aritmetica: e scatta il riscatto dal Milan di Colombo
Immagine top news n.7 Corsa Champions e salvezza, tutto ancora aperto: i calendari delle squadre coinvolte
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter, lo scudetto nasce nel buio di Monaco. Marotta non sbaglia l'allenatore dal 2010
Immagine news podcast n.2 Inter, lo Scudetto e ora il mercato col futuro di Bastoni. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 L'ultimo ballo dei senatori dell'Inter: in estate (forse) ne resterà soltanto uno
Immagine news podcast n.4 La storia tra Palestra e l'Atalanta e una prossima mossa già scritta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 L'osservatore Palma: "Prescott seguito dalla Juve, al Como piace Fortea"
Immagine news Serie A n.2 Garbo: "Inter, Chivu artefice dello scudetto. Milan sopravvalutato, è mediocre"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Il Milan rischia di buttare via tutto. Juve, manca qualità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, da Dybala a El Shaarawy: Gasperini spinge per i rinnovi dei 4 in scadenza
Immagine news Serie A n.2 Serie A, la Flop 11 della 35ª giornata: Tomori simbolo di un Milan in crisi
Immagine news Serie A n.3 Collovati: "Inter la squadra più forte ma esagerato parlare di un fallimento del Napoli"
Immagine news Serie A n.4 Garzya: "Il Napoli si sarebbe giocato lo Scudetto senza assenze. Spero che Conte resti"
Immagine news Serie A n.5 Serie A, la Top 11 della 35ª giornata: dominio Roma, ma il migliore è del Sassuolo
Immagine news Serie A n.6 Milan, il CFO Cocirio: "Successi sul campo fondamentali per la sostenibilità finanziaria"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp, per l'ultima di campionato, dubbi su Abildgaard: problema all'adduttore. La nota del club
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Izzo: "Voglio portare questa piazza in Serie A. Vedo qualcosa di magico"
Immagine news Serie B n.3 Matarrese sul Bari: "Mandare via i De Laurentiis. Pronto a dare il mio contributo"
Immagine news Serie B n.4 Mirabelli e il Padova della prossima stagione: "Da settimana prossima ci metteremo a lavoro"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Comotto premiato al Gran Galà ADICOSP. Il futuro sarà al Milan?
Immagine news Serie B n.6 Venezia, rinnovo Stroppa in arrivo: Doig e Kramaric i nomi per la Serie A
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pescara, Sebastiani: "Accanimento eccessivo verso Insigne. Nessuno mi tocchi Lorenzo"
Immagine news Serie C n.2 Monopoli, Colombo: "Amareggiati per il ko col Casarano. Futuro? L'idea è andare avanti insieme"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, gli arbitri del secondo turno della fase a gironi dei playoff. In campo domani
Immagine news Serie C n.4 La Ternana e poi la Juve, più o meno come in campionato. La Pianese vuole scrivere altra storia
Immagine news Serie C n.5 Lo Monaco: "Il Catania si interroghi. Spendere tanto e non vincere, impone riflessioni"
Immagine news Serie C n.6 Atalanta U23, Bocchetti: "Orgoglioso dei ragazzi. Percorso di crescita enorme"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Parma, tutto pronto a San Siro: nerazzurri a un passo dal titolo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women's Champions League: Lione e Barcellona di nuovo in finale. Oslo il 23 maggio
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 20ª giornata in archivio: Roma 'tricolore', Sassuolo salvo. Inter al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, i risultati della 20ª giornata: Fiorentina vittoriosa sul Como Women. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma campione d'Italia, l'ex Spugna: "Un campionato conquistato con passione e sacrificio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma campione d'Italia, Greggi: "Scudetto desiderato e voluto. Orgogliosa di questa squadra"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma campione d'Italia, Giugliano entusiasta: "Non ci credo! Sono felicissima. Sul futuro..."
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!