TMW Milan, Nkunku ha terminato le visite mediche ed è atteso in sede per la firma sul contratto

Sta per avere ufficialmente inizio la nuova avventura di Christopher Nkunku con la maglia del Milan. L'attaccante francese ex Chelsea, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb e mostrato dall'immagine in calce all'articolo, ha appena concluso l'iter delle consuete visite mediche svolto alla Madonnina, e adesso si appresta a recarsi in sede per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi quattro anni.

Per Nkunku, infatti, in Via Aldo Rossi è pronto un accordo fino al 2029 da 5 milioni di euro a stagione, dopo che il Milan ha già versato 40 milioni nelle casse del Chelsea per assicurarselo. Nel pomeriggio è attesa dunque la definitiva ufficialità.