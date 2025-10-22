TMW Milan, buone notizie per Allegri: Nkunku è tornato ad allenarsi in gruppo, col Pisa ci sarà

Buone notizie da Milanello: secondo quanto raccolto da TMW, Chrtopher Nkunku è infatti tornato ad allenarsi con il resto del gruppo rossonero ed è dunque recuperato per la gara di venerdì sera contro il Pisa a San Siro. L'attaccante francese ha saltato l'ultimo impegno di campionato del Diavolo contro la Fiorentina, vinto 2-1 in rimonta, a causa di un problema al piede rimediato in Nazionale.

Non ha invece lavorato insieme al resto dei compagni Ruben Loftus-Cheek, che anche oggi ha proseguito il suo programma di allenamento personalizzato. Il centrocampista inglese è alle prese con un affaticamento muscolare rimediato prima dell'ultima partita di campionato contro la Fiorentina. A questo punto appare molto complicato il suo recupero per la gara contro il Pisa di venerdì.

Milan primo da solo: non succedeva dal 2023

La vittoria contro la Fiorentina ha portato il Milan di Allegri da solo in vetta alla classifica. Come riporta OptaPaolo, questo non accadeva dall'ottavo turno di campionato del 2023-2024, quando sulla panchina del Diavolo sedeva proprio Stefano Pioli, oggi su quella viola. È troppo presto per dire chi sia la favorita per la vittoria dello scudetto, ma la certezza è che i rossoneri lotteranno fino alla fine per vincere il titolo.