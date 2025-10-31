Milan, problema gol. Novellino consiglia: "Panichelli e Zirkzee? No, terrei Gimenez"

La lotta Scudetto entra nel vivo. La classifica dice che Napoli ed Inter sono ancora lì a contendersi il tricolore dopo la lotta della scorsa stagione, ma non solo: la Roma è in vetta a pari punti con gli azzurri e anche il Milan insegue a stretto giro di posta e con gli stessi punti dei cugini nerazzurri.

A proposito della candidatura del Diavolo, l'allenatore Walter Novellino nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport oggi in edicola ha sostenuto le chance per la squadra di Allegri: "Mi piace molto questo Milan" - ha detto - ". L’ho visto davvero bene finora e può dire la sua in campionato", le sue parole. L'ottimo inizio di Modric e compagni non ha sorpreso Novellino, che ha spiegato come un fattore su tutti gli avesse fatto pensare in tempi non sospetti alla candidatura del Milan: "In panchina c’è un grande allenatore come Max Allegri, che resta uno straordinario conoscitore di calcio", ha aggiunto.

Lo stesso Allegri che proprio Novellino ha allenato ai tempi di Perugia: "Max è uno dei quei tecnici che fa i fatti, come si suol dire", fa notare. In molti riconoscono il fatto che sia "bravissimo nella fase di non possesso è bravissimo". In più però secondo il tecnico, Max "sa utilizzare e sfruttare benissimo le qualità dei suoi calciatori, traendone sempre il meglio".

Da Panichelli a Zirkzee, i nomi per risolvere il problema del gol in vista di gennaio non mancano per il Milan. Ma Novellino in merito spiega di avere un'altra idea: "Non prenderei un’altra punta. Secondo me il Milan farebbe bene e deve continuare a insistere su Gimenez".