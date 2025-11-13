Novellino: "Se fossi Conte, ecco cosa direi alla rosa del Napoli al mio ritorno"

Walter Novellino, esperto allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per fare il punto sul percorso degli azzurri: "Si dimentica tutto e si va avanti, ci si mette una pietra sopra. Io allenatore direi quello che penso: vedo delle difficoltà e sono convinto che voi siete forti. Credo che dirà questo Conte ai calciatori. Rispetto all'anno scorso, in cui il Napoli aveva solo il campionato, è anche normale avere più problemi in questa stagione.

Non è facile inserire tutti, non è facile questa stagione, anche per gli infortuni. Io sono convinto che Conte stia dando le motivazioni giuste e sono ancora più convinto che dalla prossima partita in avanti si comincerà a vedere il vero Napoli. Anguissa? Giocatore straordinario, che fa la differenza. Un'altra mancanza importante per Conte e il Napoli".

Cosa serve al Napoli sul mercato: il focus di TMW

Nonostante un’estate sontuosa, al punto che lo stesso Conte ha rimarcato la difficoltà di integrare nove acquisti, a gennaio De Laurentiis potrebbe nuovamente mettere mano al portafogli. È rimasta insoddisfatta la necessità di un terzino destro, nonostante la lunga trattativa per Juanlu Sanchez, che non dovrebbe tornare d’attualità. Piace molto Brooke Norton-Cuffy del Genoa, sul quale ci sono anche diversi altri club, a partire dalla Juventus. È fortissima la concorrenza per Arthur Atta, pezzo pregiato dell’Udinese. Non solo la Juventus, ma anche Barcellona e Manchester City. Il Napoli dovrà fare a meno per un lungo periodo di Frank Anguissa, e di Kevin De Bruyne almeno fino a febbraio. Un vice del camerunese serviva già prima, figuriamoci adesso. Oltre al francese dell’Udinese, piacciono anche Morten Frendrup, sempre del Genoa, e Kobbie Mainoo, in uscita dal Manchester United. Quanto alle eventuali cessioni, detto che potrebbero partire giocatori che finora hanno trovato meno spazio (Mazzocchi, specie con un altro terzino destro), a finire in discussione potrebbero essere diversi dei volti nuovi. Su tutti Noa Lang: il feeling con Conte non è mai scattato, e il futuro è già in discussione, anche se da Napoli escludono un prestito. Da monitorare anche la situazione di David Neres, ma la lista degli insoddisfatti è lunga. Con un po’ di posto in attacco, potrebbe tornare d’attualità l’ipotesi Federico Chiesa, in cerca di rilancio nonostante alcuni spiragli molto positivi a Liverpool. Sono, infine, ancora lunghi i tempi di recupero di Alex Meret: tornare sul mercato per un altro portiere non sembrerebbe avere senso, dato che a gennaio l’italiano dovrebbe essere pronto, ma a oggi Conte non ha un’alternativa a Milinkovic-Savic.