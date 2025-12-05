Perugia, Novellino: “Salvezza con il coltello tra i denti. Il derby con la Ternana vale tutto”
Walter Alfredo Novellino, consulente del presidente del Perugia, Javier Faroni, per le relazioni istituzionali, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Passaggi Magazine in merito alla sua nuova avventura al Grifo:
“La squadra non merita questa classifica, ma la Serie C è una brutta bestia. La nostra priorità è la salvezza e dobbiamo ottenerla con il coltello tra i denti. Il derby contro la Ternana? Sarà una partita tosta, dalla massima importanza per noi. C’è in palio molto: la serenità, la tranquillità e la sicurezza, aspetti che ci servono per il nostro percorso verso la salvezza".
Spazio, poi, anche al tema del calciomercato: “Riccardo Gaucci è già al lavoro per migliorare il team, ma bisogna fare attenzione agli equilibri tra investimenti e ingaggi”.