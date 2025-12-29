Brocchi pazzo di Pulisic: "È uno di quei giocatori che da allenatore vorresti sempre avere"

Ottavo centro in campionato, dieci gol complessivi stagionali e una media impressionante: in Serie A Christian Pulisic segna praticamente un gol ogni due tiri nello specchio. Numeri che certificano il suo peso specifico e raccontano di un giocatore sempre più decisivo sotto porta, capace di incidere con continuità e freddezza tra le fila del Milan.

Nel post partita di DAZN, l'ex centrocampista rossonero Cristian Brocchi ne ha parlato così: “Sembra veramente che sia diventato un finalizzatore, i numeri sono da finalizzatore. Ma nella sua partita c’è tanto altro, lo trovi in giro per il campo sempre nella posizione giusta. È fondamentale, ha numeri da attaccante di razza e allo stesso tempo è una seconda punta, un esterno, un centrocampista: uno dei giocatori che gli allenatori vorrebbero sempre avere”.