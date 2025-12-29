Vi ricordate come si era aperto il 2025 del Milan? Beh, ieri si è chiuso bene. E ora...

Vi ricordate come si era aperto il 2025 del Milan? Con la vittoria in grande stile in Supercoppa Italiana, battendo la Juventus in semifinale e l'Inter in finale. E ieri si è chiuso in modo certamente positivo, con la vittoria per 3-0 sul Verona che ha portato i rossoneri al secondo posto in classifica a -1 dall'Inter alla chiusura dell'anno solare. Poi, quello che c'è stato nel mezzo, è storia che si conosce.

Le parole di Allegri

Ieri, intanto, il Milan ha ripreso a correre dopo il pari contro il Sassuolo e la sfida rinviata contro il Como. E Allegri può dirsi soddisfatto e può riprendere a fare le sue tabelle: “Momentaneamente la quota è tra 82 e 84, può diventare 86. Poi se una squadra fa un filotto importante non lo so, ma in questo momento la quota si attesta sugli 84. Per noi oggi era importante vincere perché avevamo pareggiato col Sassuolo e perso col Napoli. Oggi era importante vincere perché il Verona è una squadra scorbutica e soprattutto abbiamo battuto finalmente una piccola in casa. Questo era molto importante. Poi noi facciamo un passettino alla volta, abbiamo bisogno di recuperare tutti i giocatori, abbiamo bisogno di Leao che torni al 100%, Pulisic non è ancora al 100%, Nkunku sta crescendo, Fofana sta tornando dall’infortunio. Sono molto contento, bisogna continuare a lavorare con tranquillità con l’obiettivo chiaro di tornare a giocare la Champions l’anno prossimo. Come ha detto Capello è un obiettivo molto difficile”.

C'è anche Nkunku

Un'altra notizia positiva dopo ieri sera è il recupero di Christopher Nkunku, autore di una doppietta coincisa con i primi due gol del suo campionato: "Voglio abituarmi - ha spiegato nel post partita - a giocare in qualsiasi condizione. Sono tornato dopo un infortunio, avevo bisogno di tempo per ritrovare forma fisica, ora mi sto allenando bene e mi sento sempre meglio. Sono momenti… È difficile quando non fai una buona preparazione. La cosa più importante, però, è quella di rimanere positivi, di stare con la squadra. Un sacco di compagni mi hanno sostenuto, come Modric, così anche il mister".