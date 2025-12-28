Sempre Pulisic: da quando è in Italia solo Lautaro Martinez più decisivo, il dato

Il Milan fatica un po' inizialmente, poi la sblocca e fa sua la sfida interna contro l'Hellas Verona, interrompendo il trend negativo contro le cosiddette "piccole". I rossoneri si sono imposti 3-0 sui rivali odierni ed a mettere in discesa la partita ci ha pensato il solito Christian Pulisic, abile a sfruttare la perfetta sponda fornitagli da Adrien Rabiot.

L'ennesimo graffio da parte dell'attaccante americano, che ha centrato oggi un traguardo significativo. Come evidenziato dai dati Opta infatti, Pulisic da quando è in Italia - ovvero dalla stagione 2023/24 - è uno dei due giocatori ad aver preso parte ad almeno 50 gol in Serie A.

Per lui 31 reti e 19 assist in totale. Un numero superato soltanto dal centravanti e capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, che fino ad ora e prima della gara di stasera contro l'Atalanta ha preso parte attivamente invece a 53 reti totali della sua squadra.