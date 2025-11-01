Milan-Roma, i 23 convocati di Gasperini: Ferguson indisponibile, assente anche Sangaré
Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico della Roma Gian Piero Gasperini per il match contro il Milan, in programma domani a San Siro alle 20.45 e valido per la 10^ giornata di Serie A.
Due assenze rispetto alla sfida contro il Parma, vinta per 2-1 nel turno infrasettimanale. Non fa parte della lista Ferguson, alle prese con i problemi fisici che lo stanno tormentando da inizio stagione. Outa anche Sangaré. Di seguito l'elenco completo:
Portieri:
Vasquez, Gollini, Svilar
Difensori:
Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti:
Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli
Attaccanti:
Dovbyk, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy
